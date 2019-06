Direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jatta. Foto: EPA

Plečnik je ustvaril izviren in inovativen slog, ki se kaže tako v njegovi cerkveni in posvetni arhitekturi kot na področju liturgičnih pripomočkov, kjer je zasnoval mnoga pomembna dela in ta smo želeli predstaviti našemu občinstvu," je prepričana Barbara Jatta, direktorica Vatikanskih muzejev, ki je zamisel o predstavitvi opusa Plečnikovih sakralnih predmetov sprejela z velikim navdušenjem.

Razstavo Plečnik in sveto - Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec / Plečnik e il Sacro - architetto e designer sloveno, ki prinaša 33 izbranih predmetov liturgičnega posodja, ki ga je oblikoval Jože Plečnik (1872-1957), bodo drevi uradno odprli v središču Vatikanskih muzejev, natančneje v sobani na vhodu v vatikansko galerijo, Pinacoteco Vaticano.

Priprava keliha za pot v Vatikan. Foto: Plečnikova hiša

Vsebinsko je razstavo pripravil velik poznavalec Plečnikovega dela Peter Krečič v sodelovanju s kustosinjo Plečnikove hiše Ano Porok. Posodje pa so za razstavo s podporo Nadškofije Ljubljana posodili številni skrbniki dediščine v cerkvah, samostanih in zasebni lastniki.

Dunaj, Praga, Ljubljana in Plečnik

Krečič je v razstavnem katalogu zapisal, da je Plečnik po veliki predstavitvi v pariškem Centru Georges Pompidou leta 1986 postal veliko odkritje za Evropo in svet. Pred očmi svetovne javnosti se je razkril kot arhitekt, urbanist in oblikovalec velike umetniške moči in obsežnega ustvarjalnega opusa, ki so ga bile deležne predvsem prestolnice treh srednjeevropskih držav Dunaj, Praga in Ljubljana.

V začetku stoletja se je na Dunaju proslavil z znamenito Zacherlovo palačo, v Pragi se je na povabilo predsednika Češkoslovaške Tomaša Masaryka uveljavil kot prenovitelj tamkajšnjega gradu in njegove okolice ter ju preoblikoval v simbol in politično središče moderne demokratične države. Hkrati s prvimi javnimi arhitekturnimi deli in urbanističnimi ureditvami pa je Ljubljano, sicer svoje rodno mesto, začel spreminjati v sodobno nacionalno prestolnico.

Uvedba sodobnih in čistih geometričnih oblik

Arhitektov brat Andrej Plečnik, sicer duhovnik, ga je leta 1913 spodbudil, da je zanj zasnoval in izdelal prvi kelih, kar je po Krečičevih besedah hkrati pomenilo začetek popolne reforme v tradicionalnem razumevanju te tematike.

Na plakatu za razstavo v Vatikanu je kelih, ki ga je Plečnik izdelal za duhovnika Jožeta Škorjanca. Foto: A. Peunik/MGML

Jože Plečnik je takrat uvedel sodobne, čiste geometrične oblike, okrašene s preprostim grafičnim okrasjem ter dragocenim in manj dragocenim kamenjem. Pri tem se je osredotočal na bistvo vloge, ki jo ima posamezna posoda v liturgiji: kelih je svečana posoda z vinom, ki se spreminja v Gospodovo kri, ciborij sveta posoda z mističnim kruhom, ki naj se varno nosi in čvrsto pokriva, monštranca prosojna posoda, katere funkcija je narediti sveti kruh viden na daleč.

Vendar je v svojem opusu cerkvenih posod opisane naloge reševal vsakič na novo, vsakič z mislijo na naročnika, cerkveni prostor, na vernike, finančne zmogljivosti posameznika ali skupnosti. Njegov oblikovalski jezik je pogosto močno kiparsko občuten - prijem, ki se je ob načelnih geometričnih izhodiščih liturgičnega posodja izkazal za ključno presežno estetsko vrednost, potrebno za doživetje posebnega, izbranega, svetega, je še zapisal Krečič, čigar knjiga Plečnik: Živeti za popolnost je izšla letos.

Še videozapis, tekstovni del in reprodukcije načrtov

Vatikanska postavitev vključuje še videozapis o Plečnikovi sakralni arhitekturi, ki ga podpisuje Tone Stojko, in ki osvetljuje pomen njegovega celovitega sakralnega arhitekturnega opusa. Na video so ujete cerkev sv. Mihaela, cerkev sv. Frančiška Asiškega ter poslovilni kompleks Žale v Ljubljani in cerkev Srca Jezusovega v Pragi. Predstavljen pa je tudi tekstovni del, ki obiskovalcu oriše širši kontekst njegovega oblikovanja sakralnih objektov, tekstovni del pa dopolnjujejo reprodukcije načrtov izbranih sakralnih predmetov.

Na drevišnjem odprtju bo zbrane nagovoril slovenski premier Marjan Šarec, odprtja se bo udeležil tudi slovenski minister za kulturo Zoran Poznič. Razstava bo v Vatikanu na ogled do 7. septembra, nato pa jo bodo v okviru obeleževanja Dnevov evropske kulturne dediščine 26. septembra odprli v Mestnem muzeju Ljubljana.

Plečnikova razstava v Vatikanu

Video Plečnikove hiše, ki je nastal med pripravami na razstavo: