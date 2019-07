Kurator 17. beneškega arhitekturnega bienala, ameriški arhitekt Hashim Sarkis (desno) in predsednik bienala Paolo Baratta (levo). Foto: EPA

Po Sarkisovih besedah človeštvo potrebuje "novo prostorsko pogodbo", s katero bi vstopili v prelomno leto 2020 in se zazrli v prihodnost.

"V kontekstu, ki ga določajo vse večja politična razhajanja in ekonomske neenakosti, se obračamo na arhitekte, da si zamislijo prostore, v katerih bomo lahko prijazno sobivali: skupaj kot človeška bitja, ki se, ne glede na vse večjo individualizacijo, želijo povezovati med seboj in z drugimi vrstami v digitalnem in realnem prostoru," je dejal kurator, ki poziva k združevanju v smeri ustvarjanja novih družin, usmerjenih v iskanje bolj raznolikih in dostojanstvenih bivanjskih prostorov.

Na 16. arhitekturnem bienalu se je predstavilo 63 držav z vsega sveta. Na fotografiji pogled v takratni kitajski paviljon. Foto: EPA

Zanesljivi skrbniki prostorske pogodbe

Arhitekte, ki bodo soustvarjali prihodnji bienale, je spodbudil, da v svoja dela vključijo še ljudi iz drugih strok, na primer umetnike, gradbenike, rokodelce, pa tudi politike, novinarje, sociologe ter občane. Po besedah kuratorja si na arhitekturnem bienalu 2020 želijo s tem priznati še eno pomembno vlogo arhitektov – da so zanesljivi skrbniki prostorske pogodbe.

Hkrati si na prihodnji izdaji bienala želijo predstaviti, da arhitektura, prav zaradi svoje materialne, prostorske in kulturne specifike, navdihuje različne načine današnjega bivanja.

Mejnik na poti v boljšo prihodnost

Sarkis je spomnil, da je leto 2020 opredeljeno kot mejnik na poti v boljšo prihodnost. "Številne države in mesta so zasnovala svojo Vizijo 2020. In leto je pred vrati. Poglejmo v kolektivni arhitekturni imaginarij, da se proti tej epohalni priložnosti podamo s kreativnostjo in pogumom," so kustosove besede povzeli na spletni strani institucije La biennale di Venezia.

Predsednik institucije Paolo Baratta je dejal: "Če je bil arhitekturni bienale leta 2018 priložnost za razprave o svobodnem in brezplačnem prostoru (...), si želimo s Hashimom Sarkisom razširiti obzorja na vse teme, ki se dotikajo današnjih načinov sobivanja."

O realnostih, tendencah in konfliktih današnjega časa

Od kuratorja in sodelujočih na prihodnji izdaji si na bienalu obetajo projekte, ki bodo ob informiranju o različnih realnostih, tendencah in konfliktih današnjega časa ponudili tudi podobo sveta, ki deluje v smeri, da se bo spopadel s perečimi vprašanji. Še posebej si želijo, da bi bila tudi arhitektura vključena v razmislek, snovanje in realizacijo reševanja teh vprašanj.

Sodelujoči na bienalu že tradicionalno razstavljajo po nacionalnih paviljonih v beneških Vrtovih in Arzenalu, nekaj jih je razpršenih po mestu. V sodelovanju s 17. arhitekturnim bienalom bodo v duhu arhitekture s spremljevalnimi dogodki zaživeli še številni drugi prostori po mestu.