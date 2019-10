Iz utemeljitve nagrade za brezčasno oblikovanje: "Skodelica za kavo iz pihanega stekla v prosojni in jedkani različici združuje čisto obliko in eksperiment – jedkanje s kislino – z odlično in natančno izvedbo. Preprosta, prvinska, brezčasna – žal le v omejeni seriji." Foto: Primož Korošec

V Mestu oblikovanja v LJubljani so v sklopu 17. festivala Mesec oblikovanja, ki ga prireja Zavod Big, podelili slovenske nacionalne nagrade oblikovanje leta, interier leta, brezčasni in perspektivni.

Nagrado oblikovanje leta je žirija namenila kuhinjskemu kompostniku Bokashi Organko 2 oblikovalcev Gigodesign in proizvajalca Plastika Skaza.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, izdelek na izviren in preprost način rešuje ravnanje z dnevnimi gospodinjskimi odpadki.

Rešitev je preprosta in vsem dosegljiva. Minimalistično oblikovan izdelek, narejen iz recikliranih materialov, goji trajnostni odnos do okolja.

Bokashi Organko 2 je odgovor na odgovorno ravnanje z okoljem, saj je izdelan iz reciklata. Foto: Zavod Big

Nagrado zasebni interier leta je žirija podelila projektu Stanovanje Ansambel avtorjev Dana Adlešiča in Gregorja Bucika ter sodelavcev (Matija Medved, Klemen Ilovar, Nejc Prah, Jure Martinec, Peter Stupica – Ansambel). V množici čistunsko estetiziranih notranjih ureditev, ki jih arhitekti oblikujejo za naročnike in v katerih se izgublja njihova osebna nota, je projekt Stanovanje Ansambel pravo nasprotje. Ni nastajal po vnaprej zamišljenem konceptu, ampak kot spontan kreativni odziv na vsakokratno situacijo pri dograjevanju interierja in njegove opreme, piše v utemeljitvi.

Foto: Klemen Ilovar (Ansambel)

Trappa: kompleksna lokacija na stičišču urbanega in primestnega

V kategoriji javni interier je žirija nagrado namenila projektu picerija Trappa avtorice Nuše Jelenec. V času, ko je stroka pri oblikovanju interierjev zašla v slepo ulico epigonstva zanesljivih in preizkušenih rešitev, ki gradijo na znani estetiki, odpira projekt Picerija Trappa polje eksperimenta, ko se poigrava z novimi prostorskimi odnosi, materiali, teksturami in barvo. Kot piše v utemeljitvi, je projekt odgovor na kompleksnost lokacije, kjer se z nizanjem različnih zasebnih in bolj odprtih prostorskih situacij mešata urbano in primestno.

Lastniki picerije Trappa po lastnih besedah niso hoteli staviti na "sezonske oblikovalske smernice". Foto: Zavod Big

Inovativen pristop k arhetipu – skodelici za kavo

Nagrada za brezčasno slovensko oblikovanje pa je pripadla skodelici za kavo (1980), ki jo je zasnoval Tihomir Tomić, izdelali so jo v Steklarni Boris Kidrič v Rogaški Slatini. Kot piše v utemeljitvi, je razmeroma bogata steklarska tradicija v Sloveniji k oblikovanju v steklu pritegnila vrsto ustvarjalcev, ki so primarno delovali na drugih področjih. Tak je tudi Tomić, po osnovni izobrazbi grafik, ki je svoj primarni talent združil z mojstrstvom v steklarstvu. Paleta njegovih izdelkov za vsakdanjo rabo, dekorativnih predmetov in skulptur v steklu, izdelanih v Steklarni Boris Kidrič, kjer je bil zaposlen, je izjemno široka. Vendar je žal velik del teh odličnih zamisli doživel le poskusno serijo.

Skodelica za kavo iz pihanega stekla v prosojni in jedkani različici združuje čisto obliko in eksperiment – jedkanje s kislino – z odlično in natančno izvedbo. Preprosta, prvinska, brezčasna – žal le v omejeni seriji, še piše v utemeljitvi.

Imena, za katera bomo še slišali

Nagrado perspektivni sta v kategoriji modno oblikovanje prejela Dejan Petrović in Uroš Topić. V kategoriji arhitektura so bili nagrajeni Tin Troha, Dušan Sekulić, Nataša Avsenik ter skupina, ki jo sestavljajo Manca Duščak, Janja Kunej, Lara Razinger, Jan Skok, Andraž Štok, Katarina Remic, Anamarija Arh, Meta Zgonec, Senta Badovinac Bajuk in Katarina Hiti.

V kategoriji produktno oblikovanje je nagrado perspektivni prejela skupina, v kateri so Anja Stajnko, Mergime Rexhaj, Jan Sadek, Monika Kuharič, Barbara Pučko, Jasna Štampfer, Tijana Todorović, Milica Košanovič, Mirnes Bajić, Nejc Dornik, Aleš Gradišnik, Monika Hudournik, Rok Kladnik, Uroš Rozmarič, Metod Levart in Vesna Zadravec.

V kategoriji industrijsko oblikovanje sta nagrado perspektivni prejeli skupina, v kateri so Valentina Repenšek, Ajda Bertok, Marko Ježek, Tamara Lašič Jurković, Jernej Kapus, Julija Karas, Ambrož Močnik, Gal Rančigaj, Mihaela Romanešen in Hana Železnik, ter skupina, ki jo sestavljajo Karin Čerin, Petra Slokan, Nina Auberšek, Viktorija Hafner, Maja Cvelbar, Lucija Draginić, Matija Kunstelj in Anže Lopatič. V tej kategoriji je bila nagrajena še skupina, v kateri so Anja Deronja, Sara Kresal, Vedrana Makaus, Nina Simonič, Nina Zadravec, Karmen Češnovar, Tina Štefančič in Katja Peganec.