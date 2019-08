Foto: Knjižnica Oodi/Ants Vahter

Direktorica nagrajene knjižnice Anna-Maria Soininvaara je dejala še, da so "arhitekti iz podjetja ALA Architects zasnovali neverjetno in edinstveno zgradbo, v kateri so vključeni vsi elementi, ki so si jih naši člani najbolj zaželeli", in dodala, da nagrada pomeni, da je to opazil tudi svet.

Finska prestolnica je izredno ponosna na ta dosežek in se zaveda, da je sodelovanje članov pri oblikovanju knjižnice eden izmed razlogov za uspeh, je še zatrdila direktorica Soininvaara.

Gre za lovoriko, ki jo na vsakoletni ravni podeli Mednarodna federacija knjižničnih združenj in ustanov (IFLA), tisti javni knjižnici, ki je na novo zgrajena oziroma postavljena na mestih, ki prej niso bila uporabljena v namene knjižnice.

V pol leta več kot dva milijona obiskovalcev

Knjižnica Oodi stoji v središču Helsinkov in je kraj, kjer se srečuje veliko ljudi. Zgradili so jo kot del praznovanja stoletnice osamosvojitve Finske in odprli lani. Od takrat dosega uspehe v številu obiskovalcev. Samo v šestih mesecih po odprtju jo je obiskalo več kot dva milijona ljudi.

Helsinška osrednja knjižnica ponuja široko paleto storitev – izposojo knjig, časopisov in revij, omogoča tudi uporabo 3D-tiskalnikov in opreme za snemanje glasbe in urejanje filmov. Oodi razpolaga tudi s kinom, informacijskim centrom in sobami, namenjenimi za učenje in delo.

V finski prestolnici skoraj 40 knjižnic

Sicer pa je v Helsinkih mogoče obiskati 37 knjižnic in so del mreže Helmet, ki jo sestavljajo tudi knjižnice sosednjih mest. Vse nudijo elektronske storitve, ki delujejo 24 ur na dan. Helmetova e-knjižnica je tako ena največjih v nordijskih državah, njeni člani pa imajo brezplačen dostop do na tisoče elektronskih knjig, časopisov in revij, prav tako pa tudi do glasbe in spletnih tečajev.

Finska najbolj pismena država na svetu leta 2016

Finski knjižnični sistem zelo podpira šolskega, saj omogoča prost dostop do informacij in literature. V šolskem letu 2016 je bila tako Finska najbolj pismena država na svetu.

Tokrat se je na tekmovanje prijavilo 16 knjižnic z vsega sveta. Nagrado so podelili v Atenah na 85. konferenci Združenja ameriških knjižnic, ki poteka od 24. do 30. avgusta, piše na spletni strani knjižnice.