Valvasorjeva knjižnica je bila ustanovljena leta 1965. Foto: TIC Krško

Zaradi gradnje energijsko varčne stavbe bo občina nekaj manj kot 400.000 evrov dobila iz Eko sklada.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka so dobili že januarja. "Cilj projekta je izgradnja novega objekta ter rekonstrukcija obstoječega samostana za potrebe matične knjižnice v Krškem v skladu z veljavnimi normativi in standardi za izvajanje knjižnične dejavnosti," so sporočili iz občine. Pred začetkom gradnje bodo na področju prizidka potekala arheološka izkopavanja.

Naložba bo sicer obsegala dva sklopa oziroma gradnjo prizidka s kletjo, pritličjem in travnato streho ter vso potrebno opremo na zemljišču nekdanjih vrtov ob knjižnici in prenovo samostanskega dela s povezavo obeh zgradb.

Valvasorjevo knjižnico v povprečju na leto obišče več kot 100.000 uporabnikov. Foto: Reuters

Prizidek bodo opremili z napravo za prezračevanje in klimatizacijo in ga v vzhodnem delu ob samostanu delno podkletili. Njegovo zasnovo bodo prilagodili samostanski arhitekturi.

Ker je knjižnica delovala v najetih prostorih kapucinskega samostana, je občina leta 2016 od Slovenske kapucinske province za nekaj več kot 300.000 evrov odkupila celoten stari samostanski kompleks z zemljiščem in vrtom.

Valvasorjevo knjižnico, katere zgodovina sega v leto 1965, v povprečju letno obišče več kot 100.000 uporabnikov. Poleg svojih osrednjih prostorov deluje knjižnica še v ločenem krškem mladinskem oddelku in s tremi zunanjimi izposojevališči na Vidmu, Senovem in v Kostanjevici na Krki. V Krškem od leta 1988 deluje v prostorih kapucinskega samostana, hkrati pa upravlja kapucinsko baročno knjižnico.