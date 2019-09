Jože Plečnik je v oblikovanje liturgičnega posodja uvedel sodobne, čiste geometrične oblike, okrašene s preprostim grafičnim okrasjem ter dragocenim in manj dragocenim kamenjem. Foto: MGML

Dragoceni predmeti bodo v muzeju na ogled od četrtka do 24. novembra, zatem pa se vračajo k lastnikom – v cerkve, samostane in k zasebnikom.

Postavitev z naslovom Plečnik in sveto pokaže arhitektov nemara manj znani opus sakralnih predmetov. "Tema oblikovanja sakralnih predmetov je v opusu sodobnih arhitektov in oblikovalcev precej izjemna in tu je Plečnik ustvaril v svetovnem merilu nekaj enkratnega, tako po številu izdelkov kot tudi po njihovi kakovosti in izvirnosti," je ob njenem odprtju v Vatikanskih muzejih izpostavil direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin.

Razstavo je zasnoval poznavalec Plečnikovega dela Peter Krečič v sodelovanju s kustosinjo Plečnikove hiše Ano Porok. Odpre jo besedilni del, ki obiskovalcu oriše širši kontekst Plečnikovega oblikovanja sakralnih objektov, dopolnjen pa je z reprodukcijami načrtov njegovih izbranih predmetov.

Plečnikova monštranca. Foto: MGML

Jedro razstave predstavlja 33 izvirnih sakralnih predmetov, najlepših primerkov iz Plečnikovega bogatega opusa. Te so za to priložnost s podporo Nadškofije Ljubljana posodili številni skrbniki dediščine v cerkvah, samostanih in zasebni lastniki.

"Drobne" predmete spremlja tudi predstavitev Plečnikove sakralne arhitekture. Ta je osvetljena z videozapisom, ki ga je pripravil Tone Stojko. Na videu obiskovalci lahko občudujejo Plečnikovo sakralno arhitekturo – cerkev sv. Mihaela, cerkev sv. Frančiška Asiškega in poslovilni kompleks Žale v Ljubljani ter cerkev Srca Jezusovega v Pragi.

Razstavo Plečnik in sveto so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane pripravili v sodelovanju z Veleposlaništvom RS-a pri Svetem sedežu ter s podporo Ministrstva za kulturo RS, Nadškofije Ljubljana in Vatikanskih muzejev.