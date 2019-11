17. beneški arhitekturni bienale bo potekal med 23. majem in 29. novembrom 2020. Foto: EPA

Predstavili se bodo s projektom Skupno v skupnosti, v katerem raziskujejo sedemdesetletno zgodovino zadružnih domov kot družbene infrastrukture. Slovenski paviljon bo vrata odprl 23. maja, zaprl pa jih bo 29. novembra.

Kot so sporočili z ministrstva na kulturi, bo njegov komisar Matevž Čelik Vidmar, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki je tudi producent predstavitve. Predstavniki ministrstva in snovalci bodo izbrani projekt podrobneje predstavili v ponedeljek, 18. novembra, ob 12. uri na ministrstvu.

Kurator 17. beneškega arhitekturnega bienala Hashim Sarkis je razstavo povezal s temo Kako sobivamo? (How Will We Live Together?). Kot pravi, potrebuje človeštvo "novo prostorsko pogodbo", s katero bi vstopili v prelomno leto 2020 in se zazrli v prihodnost. "V kontekstu, ki ga določajo vse večja politična razhajanja in ekonomske neenakosti, se obračamo na arhitekte, da si zamislijo prostore, v katerih bomo lahko prijazno sobivali: skupaj kot človeška bitja, ki se, ne glede na vse večjo individualizacijo, želijo povezovati med seboj in z drugimi vrstami v digitalnem in realnem prostoru," razmišlja kurator, ki poziva k združevanju v smeri ustvarjanja novih družin, usmerjenih v iskanje bolj raznolikih in dostojanstvenih bivanjskih prostorov.

Arhitekte, ki bodo soustvarjali prihodnji bienale, je spodbudil, da v svoja dela vključijo tudi ljudi iz drugih strok, na primer umetnike, gradbenike, rokodelce, pa tudi politike, novinarje, sociologe ter občane. S tem si želijo na arhitekturnem bienalu priznati še eno pomembno vlogo arhitektov – da so zanesljivi skrbniki prostorske pogodbe.

Hkrati si na prihodnji izdaji bienala želijo predstaviti, da arhitektura, prav zaradi svoje materialne, prostorske in kulturne specifike, navdihuje različne načine današnjega bivanja.

Živeti z vodo, instalacija, s katero se je Slovenija leta 2018 predstavljala na 16. beneškem arhitekturnem bienalu. Foto: MAO.

Na zadnjem, 16. arhitekturnem bienalu leta 2018 je Slovenijo zastopal projekt Živeti z vodo, ki je s 13-člansko mednarodno skupino arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, raziskovalcev in strategov nagovarjal k razmisleku različnih strok o prihodnjih posegih v prostor v povezavi z vodo.