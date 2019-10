Konferenca se odvija v centru urbane kulture Kino Šiška. Foto: BoBo

Na konferenci se bodo s strokovnimi predavanji predstavili člani žirije, podelitev nagrad Brumen in odprtje pregledne razstave bienala pa bosta 22. oktobra v steklenem traktu Narodne galerije. Razstava se bo zaključila 28. novembra, ko bodo predstavili katalog letošnjega bienala.

Najvišje nacionalno strokovno odličje za oblikovanje

Bienale slovenskega oblikovanja Brumen je edina tovrstna prireditev na Slovenskem, kjer izbor vseh uvrščenih in nagrajenih projektov opravi mednarodna žirija strokovnjakov z različnih področij oblikovanja, kar zagotavlja nepristranskost in raznolikost. Nagrade Brumen so najvišje nacionalno strokovno odličje, ki ga lahko prejme oblikovalski projekt.

Vizualna podoba tokratnega bienala. Foto: bienale slovenskega oblikovanja Brumen

Letošnjo strokovno komisijo sestavljajo Lucienne Roberts iz Združenega kraljestva, Saša Koljcov iz Rusije, Vanja Cuculić iz Hrvaške, Gerwin Schmidt iz Nemčije in Aljaž Vindiš iz Slovenije.

Lucienne Roberts Foto: bienale slovenskega oblikovanja Brumen

Oblikovalka, publicistka, predavateljica in soustanoviteljica iniciative GraphicDesign& Lucienne Roberts bo mednarodno konferenco odprla s trditvijo, da je oblikovanje že od nekdaj politično, oblikovalec pa je danes postavljen v težak etičen in moralen precep.

Aljaž Vindiš. Foto: bienale slovenskega oblikovanja Brumen

Vanja Cuculić, med drugim avtor impresivnega opusa plakatov za repertoarne uprizoritve zagrebškega Mestnega dramskega gledališča Gavella, bo spregovoril o cenzuri v vidnih sporočilih ter o žanru, vlogi in dosegu gledališkega plakata v digitalni dobi.

Vanja Cuculić Foto: bienale slovenskega oblikovanja Brumen

Oblikovalec in predavatelj Gerwin Schmidt, ki oblikuje publikacije, plakate ter identitete za kulturne ustanove in podjetja, bo skozi oči dolgoletnega pedagoga predstavil svoj proces snovanja vidnih sporočil.

Saša Koljcov iz studia Shuka bo predstavil delo z enim svojih najljubših naročnikov – svetovnim šahovskim prvenstvom – in prek skic, konceptov in neuspešnih predlogov orisal pot, s katero so uspeli šahistom predstaviti kamasutro.

Oblikovalec digitalnih produktov in strokovnjak za vizualizacije Aljaž Vindiš pa bo spregovoril o tem, kako predstaviti oblikovalsko delo, ki se odraža le v odličnih poslovnih rezultatih naročnikov. Oblikovanje je namreč močno preseglo gole okvire vidnih sporočil, oblikovalec sam pa mora pridobivati vse širša znanja, da postane relevanten sogovornik, ki sooblikuje produkte in storitve v podjetjih svetovnega merila.