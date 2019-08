Slaba plat oblike, ki sem si jo zamislil, da s tabo stopim v stik in te nagovorim, da boš na tekočem z nekaterimi rečmi, je pač ta, da jo poleg naju berejo še drugi in da moram vedno vzeti v obzir dejstvo, da so med njimi morda tudi priče dogajanja, opisanega na teh straneh. To sicer ni gotovo, kot tudi ni gotovo, da si med bralci ti. Ampak tega ne bi pisal, če ne bi bilo primerno tudi zanje, tako kot tega ne bi pisal, če ne bi obstajala prav nobena možnost, da bo pisanje prišlo do tebe, in tako se ne morem pretvarjati, da drugih tam ni, in brez oklevanja govoriti o rečeh, o katerih je treba govoriti previdno, morda zato, ker so bile del bistva najine ljubezni in so naju v vsakem primeru tudi najmočneje, dobesedno in najbolj intimno združile. Tega ne moreš zanikati in upam, da tega tudi nikoli ne boš storila.

Christophe Van Gerrewey je študiral arhitekturo na univerzi v Gentu in primerjalno književnost na univerzi v Leuvnu. Danes predava arhitekturo na univerzi v Lozani, urednikuje pri številnih revijah s področij književnosti in arhitekture, piše pa tudi članke, eseje in kritike za različne flamske časopise in revije. Foto: YouTube

Zgornji citat je iz romana Da boš na tekočem (Op de hoogte, 2012), za katerega je pisatelj dobil flamsko nagrado za najboljši prvenec, leta 2016 pa tudi nagrado Evropske unije za književnost. V slovenskem prevodu Mateje Seliškar Kenda je knjiga izšla leta 2018 pri založbi Sodobnost International.