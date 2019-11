Gregor Božič

Film režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov se na 30. Liffu poteguje za nagrado vodomec, po festivalu pa prihaja na redni program slovenskih kinematografov. Pravi, da je glavni motiv filma odhajanje - ljudi v druge kraje in tudi odhajanje v smrt. Posvetil pa ga je zapostavljenim krajem in ljudem. Foto: Televizija Slovenija

Okoliščine so tiste, ki človeka privedejo do cinizma, zagrenjenosti. V filmu se zdi, da so takšni odnosi na provinci osebne narave, v resnici pa gre za težave sistema, širše ureditve.