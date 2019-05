To seveda pomeni, da smo dejavni v družbi, ali v primeru Slovenije v neki skupnosti. Sicer pa svojega dela nikoli nisem razumel kot aktivizem. Je pa zanimivo vprašanje položaja posameznika znotraj ali zunaj družbe.

Navedek Marka Peljhana iz intervjuja za STA. Foto: BoBo

Marko Peljhan bo s svojim projektom Here We Go Again...System 317 zastopal Slovenijo na 58. beneškem umetnostnem bienalu. Več lahko preberete tukaj.