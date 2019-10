Peter Handke

(1942)

Grebinj - MMC RTV SLO

Peter Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na avstrijskem Koroškem. Od leta 1944 do 1948 je živel v Vzhodnem Berlinu, med letoma 1961 in 1965 pa se je vrnil v Avstrijo, kjer je v Gradcu študiral pravo. Študij je opustil po izidu romanesknega prvenca Sršeni. Foto: EPA

Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu ‒ pustite me pri miru in ne postavljajte mi več takšnih vprašanj.