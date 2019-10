To je napovedal, potem ko se je soočil z nizom kritik na račun naklonjenosti in podpore pokojnemu srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću.

Peter Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na avstrijskem Koroškem. Od leta 1944 do 1948 je živel v Vzhodnem Berlinu, med letoma 1961 in 1965 pa se je vrnil v Avstrijo, kjer je v Gradcu študiral pravo. Študij je opustil po izidu romanesknega prvenca Sršeni. Foto: Reuters

"Vsi postavljajo vprašanja kot vi, nihče, ki pristopi k meni, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve ničesar o tem, kar sem napisal," je dejal občutno jezni Handke, piše nemška tiskovna agencija DPA, ki je povzela posnetek avstrijskega javnega radia Ö1.

Vprašali so ga za odziv na obtožbe

Pisatelj, ki od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu, se je po poročanju DPA-ja v torek zvečer v Grebinju, ko so novinarji čakali nanj na srečanju z lokalnimi politiki, razjezil. Vprašali so ga za odziv na obtožbe, da je v času vojn v Jugoslaviji ignoriral vojne zločine v Srbiji.

"Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu ‒ pustite me pri miru in ne postavljajte mi več takšnih vprašanj," je v odgovor povedal 76-letni Handke in izključil možnost nadaljnjih intervjujev.

Handke, ki se je po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi, podpisuje obsežen opus del v različnih žanrih. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije.

Protest v Prištini

Odločitev Švedske akademije, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme Handke, je izzvala kritike po Balkanu. V ponedeljek so se pred švedskim veleposlaništvom v kosovskem glavnem mestu Priština zbrali protestniki, da bi nasprotovali nagradi. Združenje Matere Srebrenice pa je na odbor za literaturo Švedske akademije naslovilo pismo z zahtevo, naj se letošnjemu lavreatu nagrada odvzame.

76-letni Handke je, kot so zapisali v utemeljitvi Nobelove nagrade, nagrajen za vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človeške izkušnje. Foto: Reuters

Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo literature", in poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav".

"Globoko obžalovanje" nad izbiro Handkeja za Nobelovo nagrado je v izjavi za javnost izrazila celo ameriška veja pisateljskega združenja PEN. V bran pa mu je stopil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Presenečen, da je dobil nagrado

Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v povezavi z njegovim delom presenečen, da ga je Švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril.