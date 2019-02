Igralca Zlata Rodošek in Jožko Lukeš iz Slovenskega narodnega gledališča v Trstu v komediji Kadar se štorklja zabava/Lorsque l'enfant parâit (avtor André Roussin, režiser Andrijan Rustja), v Mestnem gledališču v Ljubljani, januar 1963. Foto: Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Letos mineva sto let od fotografovega rojstva, zaznamovanje jubilejnega leta pa bodo jutri začeli na Ljubljanskem gradu, kjer predstavljajo izbor njegovih fotografij na temo filma, gledališča in RTV-ja.

Edi Šelhaus: fotografski utrinki Galerija S, Ljubljanski grad

21. 2. 2019‒14. 4. 2019

Z razstavo, ki so jo v Galeriji S na Ljubljanskem gradu pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, kjer tudi hranijo okrog 160.000 posnetkov Edija Šelhausa, se želijo namreč spomniti tudi 90-letnice Radia Slovenije in 60-letnice Televizije Slovenije.

Razstava z naslovom Edi Šelhaus: fotografski utrinki predstavlja izbor posnetkov iz obdobja med letoma 1958 in 1973, eden pa iz leta 1945. Razstavljeni posnetki so nastali na snemanjih domačih in tujih filmov, na beneškem filmskem festivalu, v zakulisju filmskega ali gledališkega dogajanja, gledaliških predstav in dogodkov, nekaterih RTV-oddaj, spremljajo pa tudi radijske in televizijske napovedovalce v studiih.

Videti je mogoče fotografije, ki se nanašajo na že omenjene filme Maškarada in Ples v dežju, poleg teh pa tudi Robin Hood, Pastirci, Ograda in Jutro. Na ogled so utrinki iz nastajanja televizijske nadaljevank VOS II, pa podobe režiserjev Franceta Štiglica, prav tako rojenega pred sto leti, Boštjana Hladnika, Franceta Kosmača, Andreja Hienga, Veljka Bulajića in Purišo Djordjevića. Tu so gledališki in filmski igralci Stane Sever, Lojze Drenovec, Frane Milčinski - Ježek, Duša Počkaj, Polde Bibič, Marija Lojk, Špela Rozin, Kirk Douglas, Mel Ferrer, Marcello Mastroianni, Franco Nero in Catherine Spaak. Nekateri posnetki se nanašajo na prve zabavne televizijske oddaje, prvi televizijski dnevnik v slovenskem jeziku ter na radijske in televizijske napovedovalce – Julko Vahen, Marijo Velkavrh, Ano Mlakar, Ivi Korošec, Natašo Dolenc, Vilija Vodopivca, Marjana Kralja, Saša Vugo, Jano Osojnik.

Lepota in zver, gledališka predstava za otroke (po Nicholasu Stuartu Greyu) na Ljubljanskem gradu aprila 1960. Nastopali so igralci Mladinskega gledališča v Ljubljani – na fotografiji v sredini Kristina Piccoli kot Lepota in sestrici Duša Počkajeva (na desni) in Helena Skebetova (na levi). Foto: Edi Šelhaus, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Razstava, ki jo je postavila kustosinja Jožica Šparovec, je neke vrste uvod v veliko retrospektivo, ki jo bodo 18. maja odprli v Muzeju novejše zgodovine. Šelhausova fotografska zapuščina je umeščena v kar štirih muzejskih fotografskih zbirkah: 2. svetovna vojna, obdobje tik po koncu vojne, obsežni del povojnega fotografskega opusa, ki ga je Edi Šelhaus podaril Muzeju, ter del opusa zelo obsežne zbirke fotoreporterjev (dar časopisne hiše Delo). Pregledna razstava s katalogom bo predstavila izbor fotografij iz kar šest desetletij dolgega delovanja Edija Šelhausa – od časa 2. svetovne vojne do vključno prvih let 21. stoletja.

Razstava v Galeriji S na Ljubljanskem gradu pa bo odprta do 14. aprila.