Grad Tabor je Pivovarna Laško Union celovito obnovila med letoma 1984 in 1988. Foto: kraji.eu

Občina Laško je v ta namen v ponedeljek podpisala zakupno pogodbo z Družbo za svetovanje in upravljanje, ki je letos postala lastnica gradu. Občina si je sicer želela brezplačen prenos lastništva, potem ko Pivovarna Laško Union ni bila več lastnica gradu, vendar se Družba za svetovanje in upravljanje s tem ni strinjala.

Grad so, po tem ko so ga požgali Turki, v letu 1487 predelali v protiturški tabor, od koder tudi njegovo ime. Foto: dLib

Združitev moči z ministrstvom

Sledila je odločitev, da poiščejo rešitev v smeri zakupa in glede na to da je grad tudi kulturni spomenik, so se pobudi pridružili tudi na ministrstvu za kulturo.

Po podpisu zakupne pogodbe je najemno pogodbo podpisal še dosedanji najemnik gradu gostinec Marko Pavčnik, ki ima zadnjih devet let na gradu restavracijo Pavus. Kot so sporočili z Občine Laško, bo Pavčnik s svojo restavracijo še naprej bogatil turistično ponudbo kraja.

Grad v uporabi širše lokalne skupnosti

Občina bo s prevzemom stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja, obnavljanja in upravljanja, ki zagotavlja rabo objekta skladno z njegovim namenom, grad ustrezno ohranjala. Tako bo kot zakupnik na ustrezen način poskrbela za ohranjanje kulturne dediščine in zagotovila uporabo gradu širši lokalni skupnosti.