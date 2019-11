Trinadstropno hišo so zgradili v 17. stoletju. Foto: Reuters

Hišo, v kateri se je leta 1889 rodil nacistični diktator in vojni zločinec Adolf Hitler, bodo tako po večletnem sodnem procesu razlastitve dolgoletne lastnice Gerlinde Pommer zdaj prenovili in jo uporabili kot policijsko postajo. Pommerjeva se je na vrhovno sodišče pritožila zaradi – po njenem mnenju – prenizke odškodnine 812 tisoč evrov, a ji sodišče ni ugodilo.

Do prenove z arhitekturnim natečajem

Hiša, ki stoji v mestu Braunau am Inn v Zgornji Avstriji blizu meje z Nemčijo, bo tako po odločitvi avstrijskega notranjega ministrstva postala nova policijska postaja mesta z okoli 16.000 prebivalci. Pred vselitvijo policije in kriminalistov, jo bodo z razpisom na evropski ravni še prenovili. Arhitekturni natečaj, s katerim želijo Hitlerjevo rojstno hišo povsem spremeniti, bo objavljen še ta mesec.

Kot so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali odgovorni, avstrijske oblasti ne želijo, da bi se rojstna hiša spremenila v svetišče neonacistov. "To, da bo hišo v prihodnje uporabljala policija, bi moralo poslati jasen znak, da ta stavba ne bi smela nikoli služiti kot kraj za komemoracijo nacionalsocializma," je poudaril avstrijski notranji minister Wolfgang Peschorn.

Avstrijski notranji minister Wolfgang Peschorn. Foto: EPA

Tudi cilj arhitekturne prenove je povsem spremeniti obličje stavbe, da bo ta neprepoznavna. Predloge bo ocenjevala neodvisna komisija arhitekturnih strokovnjakov in predstavnikov mesta Braunau, državnega stanovanjskega sklada ter narodnega sklada za žrtve nacionalsocializma.

Adolf Hitler se je v tej stavbi rodil 20. aprila leta 1889. Družina je pred njegovim rojstvom najela stanovanje v najvišjem nadstropju, kjer so ostali le nekaj let. Ko je bilo Adolfu tri leta, so se preselili v približno 50 kilometrov oddaljeni Passau v Nemčiji.

Od knjižnice, banke, srednje šole do policijske postaje

Skozi zgodovino je ta zgradba iz 17. stoletja služila kot prostor marsičemu – bila je že knjižnica, banka, srednja šola, nazadnje pa so imeli v njej delavnice za duševno prizadete. Leta 1938 jo je kupil Hitlerjev pomočnik Martin Bormann, dobila je status državnega spomenika, po koncu vojne pa je Avstrija posest vrnila nekdanjim lastnikom – v lasti družine Gerlinde Pommer je bila od leta 1912.

Eden izmed starejših posnetkov hiše. Foto: EPA

Dolga leta je država tako najemala prostore stavbe, leta 2011 pa je lastnica prekinila najemniško pogodbo, potem ko je država nameravala poslopje prenoviti, da bi bilo dostopnejše za invalide. Hišo so dolga leta obiskovali neonacisti, ki so prihajali z vse Evrope, da bi se fotografirali pred njo. Avstrijsko notranje ministrstvo, ki je hišo najemalo od leta 1972, je zato prepovedalo, da bi se v poslopju zbirali Hitlerjevi privrženci.

Leta 2016 je takratni avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka napovedal rušenje stavbe do tal, da bi na njenih temeljih postavili novo. Kritiki so takrat to njegovo namero tolmačili kot željo države, da bi pometla z neprijetno zgodovino, ki povezuje Avstrijo s tretjim rajhom.