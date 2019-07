Kipec leva je nekoč stal pred svetiščem v Mosulu. Foto: Britanski Imperialni vojni muzej

Dotična skulptura je nekoč hrabro pazila vhod v svetišče, posvečeno boginji Ištar, priča spletna platforma Google Arts and Culture, namenjena ogledu umetniških del in spremljanju z njimi povezanih zgodb.

Mosulski lev (druge generacije) znova rjove

Po tem, ko so leta 2017 borce Islamske države potisnili iz Mosula, so se muzealci vrnili pod streho svoje institucije, da bi ocenili povzročeno škodo. Med drugim so našli tudi ostanke mosulskega leva, raztreščene okoli prostora, kjer je bil nekoč razstavljen.

Zahvaljujoč sodobni tehnologiji tridimenzionalnega modeliranja in tiskanja, si bo javnost lahko ogledala kip, kakršen je bil nekoč. Kot beremo na Google Arts and Culture, je projekt digitalnega konserviranja, imenovan Rekrei, uporabil podobe leva, ki so jih nabrali s sodelovanjem množice posameznikov. Na podlagi teh podob so nato izdelali digitalni tridimenzionalni model leva.

"Zakaj sta kultura in dediščina napadeni med vojno"

Projekt Rekrei je zagnala dvojica doktorskih študentov, ki je na lastne oči videla uničenje, ki ga je povzročil ISIS, iz tega pa je vzklila želja po digitalnem ohranjanju kulturnih artefaktov. Uporabljajo tehniko, imenovano fotogrametrija, ki vključuje uporabo več fotografij istega objekta iz različnih zornih kotov, na podlagi tega pa se opravijo meritve.

Repliko kipa leva iz Mosula bo predstavil Britanski imperialni vojni muzej na pomenljivo naslovljeni razstavi Kar ostane (What Remains), ki jo odpirajo v tem tednu. Postavitev se posveča vprašanju, "zakaj sta kultura in dediščina napadeni med vojno".