Fotografija trdnjave v Ghazniju, ki je nastala leta 1939 ali 1940. Foto: Wikipedia

Trdnjava je prvotno imela 36 stolpov, vendar jih je kar 14 propadlo v zadnjih letih, kar je posledica desetletij vojn, močnega deževja in splošnega zanemarjanja kulturne dediščine.

Utrdba je ena izmed več deset edinstvenih zgodovinskih znamenitosti Afganistana, ki vključujejo vse od predislamskega budističnega centra v dolini Bamyan do 65-metrskega minareta Jam iz 12. stoletja, ki nujno potrebujejo obnovo oziroma zaščito.

Malomarnost oblasti in močno deževje

Oblastniki v mestu Ghazni, ki je lani v nekaterih najtežjih spopadih tamkajšnje vojne skoraj padlo v talibanske roke, so povedali, da se je stolp sesul po močnem deževju. Kratek video posnetek, objavljen na družabnih omrežjih, kaže, da razpada, vendar lokalni prebivalci pravijo, da je k propadu prispevala tudi malomarnost.

Trdnjava v Ghazniju. Foto: Wikipedia

"Oblast ni posvečala nobene pozornosti tem lokacijam in ni gradila kanalov za preusmerjanje poplavne vode," je po poročanju Reutersa dejal Ghulam Sakhi, ki živi v bližini utrdbe. "Oblast smo opozarjali na grozno stanje utrdbe, vendar je ni nihče obiskal," je še dejal Sakhi.

Mahbubullah Rahmani, v. d. direktorja za kulturo in informiranje v Ghazniju, je dejal, da so močan dež in nedavni spopadi prispevali k propadu stolpa. Vendar je ob tem dodal, da vlada dela na načrtu za zaščito te lokacije pred popolnim uničenjem. Po njegovih besedah se je trdnjavi nazadnje posvečal nek nemški arheolog, ki je bil na lokaciji v letu 2013.

Naziv Azijska prestolnica islamske kulture

Ghazni je strateško pomembno središče, ob glavni avtocesti med prestolnico Kabul in južnim delom Afganistana. Od Kabula je oddaljen dve uri vožnje ter je dom številnih kulturnih in arheoloških artefaktov, od katerih nekateri segajo v predislamsko obdobje.

To provinco in njeno kulturno dediščino je Islamska izobraževalna, znanstvena in kulturna organizacija (ISESCO) v letu 2013 uradno razglasila za Azijsko prestolnico islamske kulture. ISESCO je leta 1981 v Maroku ustanovljena organizacija, ki jo podpira UNESCO.

Delna vzdrževalna dela na trdnjavi je leta 2011 financirala univerza iz Aachna v Nemčiji. Foto: Wikipedia

Uničujoča talibanska vladavina

Sesutje stolpa trdnjave v Ghazniju je javnost znova spomnilo tudi na zaskrbljujoče stanje 900 let starega minareta Jam v provinci Ghor, ki je od leta 2002 na Unescovem seznamu ogrožene svetovne dediščine.

Talibani so v času svoje vladavine med letoma 1996 in 2001 razstrelili dva ogromna kipa Bude v osrednji afganistanski provinci Bamiyan, saj je po njihovem verovanju šlo za nesprejemljivo idolatrijo.