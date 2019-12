Muzej deluje v nekdanjih Stasijevih prostorih. Foto: EPA

Kot je sporočila berlinska policija, so vlomilci ukradli medalje, odlikovanja in zlat nakit. Po navedbah policije so vlomili skozi okno v prvem nadstropju muzeja, zaposleni pa so odkrili razbite vitrine v nedeljo zjutraj in takrat tudi obvestili policijo.

Direktor muzeja Jörg Drieselmann je za nemške medije pojasnil, da so neznanci med drugim ukradli zlato odlikovanje Karla Marxa, ki je bilo najvišje odlikovanje v nekdanjega komunističnega NDR-ja, in odlikovanje Vladimirja Lenina.

Notranjost prostorov nekdanjega Stasija. Foto: EPA

Ukradli so še zlate prstane in uro. Gre za predmete, ki jih je Stasi zaplenil posameznikom. Po koncu komunističnega režima so številne zaplenjene predmete vrnili lastnikom. Tiste, za katere niso našli lastnikov, so posodili Stasijevemu muzeju in so del razstave.

Le nekaj dni po velikem dresdenskem ropu

Rop v Stasijevem muzeju se je zgodil le nekaj dni po vlomu v zakladnico muzeja v dresdenskem gradu, iz katere so ukradli neprecenljiv diamantni nakit iz 18. stoletja iz zbirke saškega volilnega kneza Avgusta Močnega, med drugim slovit 49-karatni dresdenski beli diamant. Policija je osumila štiri osebe, ki so še vedno na begu. Za informacije, ki bi privedle do njihove aretacije ali ukradenega nakita, ponuja pol milijona evrov.

Muzej dan po vlomu zaprt za obiskovalce

Stasijev muzej, ki velja za spominski center političnega sistema nekdanjega NDR-ja, je na svoji spletni stran sporočil, da bo danes zaprt, poroča nemška tiskovna agencija DPA.