Za razliko od drugih palač Aleksandrove palače niso uničili nemški vojaki med drugo svetovno vojno. Foto: EPA

Prenovljena Aleksandrova palača naj bi vrata za javnost deloma odprla prihodnje poletje.

Ime je palača dobila po carju Aleksandru I., najljubšemu vnuku carice Katarine II. Velike, ki je prav zanj dala postaviti to mogočno arhitekturo v neoklasicističnem slogu. Vendar Aleksander nad palačo ni bil preveč navdušen, zato jo je ob prevzemu prestola podaril svojemu bratu in dediču, Nikolaju, pozneje Nikolaju I. S tem se je začela nova tradicija, saj je Aleksandrova palača postala poletna rezidenca prvega v vrsti za prestol.

Zato pa sta v palači zelo rada bivala Nikolaj II. in njegova žena Aleksandra in v njej preživela dobršen del življenja. Po februarski revoluciji leta 1917, ko se je car moral odpovedati svojemu nazivu, premoženju in svobodi, sta jo izbrala tudi za svoj zapor. Tam nista ostala dolgo. Carja in carico, njune otroke in peščico najzvestejših služabnikov so v palači zadrževali le nekaj mesecev, nato pa so jih premestili v Tobolsk in na koncu, aprila 1918 v Jekaterinburg v Sibirijo, kjer so jih julija istega leta tudi usmrtili.

Ruska carka družina - Marija, kraljica Aleksandra, car Nikolaj II., Anastazija, Aleksej, Olga in Tatjana. Foto: Wikipedia

Palačo, ki leži na obrobju Sankt Peterburga, so popolnoma zaprli za javnost. Po besedah

Ena zadnjih fotografij Nikolaja II. v Carskem selu po njegovi ugrabitvi marca leta 1917. Foto: Wikipedia

predstavnice za stike z javnostmi Državnega muzeja Carsko selo, ki upravlja s palačo bodo junija ali julija odprli prvih osem sob.

Obnova je stala okoli 28 milijonov evrov, prenovili pa so tla, strope in tapiserije. Med sobami, ki jih bodo kot prve odprli za javnost, je slezenast budoar, najljubša soba Aleksandre Fjodorovne. "Aleksandrova palača je nekaj posebnega," pravi direktorica muzeja Carsko selo Olge Taratinove. Dodala je, da je bila palača zgrajena za zasebno življenje carsko družine, ki je bilo skrbno varovano.

Za razliko od drugih tovrstnih stavb nemški vojaki med drugo svetovno vojno Aleksandrove palače niso uničili. V njej so namestili vojaško poveljstvo in zapor, dvorišče pa so uporabljali kot pokopališče za pripadnike SS.