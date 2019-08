Razstava Skok čez mejo pa predstavlja oblačilno dediščino slovenske in hrvaške manjšine v sosednjih državah. Foto: Občina Kamnik

Razstavi se odpirata danes in bosta na ogled do 20. septembra. Obiskovalcem želijo z njima čim bolj približati oblačilno in kulturno dediščino še pred odprtjem festivala, ki bo potekal od 5. do 8. septembra.

Različna ljudska glasbila 27 držav

Razstava Ljudska glasbila sveta prikazuje različna ljudska glasbila 27 držav s fotografijami glasbil in opisom v štirih jezikih – slovenščini, angleščini, španščini in francoščini. Razstavo je pripravil Mednarodni svet organizacij folklornih festivalov in ljudskih umetnosti s pomočjo nacionalnih sekcij, tudi slovenske, so zapisali v sporočilu za javnost v kamniškem zavodu za turizem, šport in kulturo.

Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani organizirali dan narodne noše. Foto: Klemen Brumec

Oblačila slovenske in hrvaške manjšine v sosednjih državah

Razstava Skok čez mejo pa predstavlja oblačilno dediščino slovenske in hrvaške manjšine v sosednjih državah. Močni kulturni vplivi različnih narodnih skupnosti, v katerih so manjšine, namreč sooblikujejo tudi videz oblačilne kulture. Na ogled so oblačila iz zbirk Posudionice i radionice narodnih nošnji, Folklornega ansambla Zagreb Markovac in Akademske folklorne skupine France Marolt. Razstavo so razdelili na dva dela, ker je tako obsežna. Drugi del bodo v Galeriji nad kavarno Veronika odprli 5. septembra.

Na isti dan bodo v sklopu 49. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine odprli še četrto razstavo – Zlato in belo v galeriji Dika.

Več kot 30.000 obiskovalcev

Največji etnološki festival v Sloveniji sicer vsako leto v Kamnik privabi več kot 30.000 obiskovalcev. Britanski medij The Guardian ga je letos uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani organizirali dan narodne noše.

Vsako leto v nedeljo, zadnji dan festivala, poteka povorka narodnih noš, ki se je udeleži okoli 2.000 posameznikov. Ti se za to priložnost posebej pripravljajo tudi več dni pred prireditvijo.