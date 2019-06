Iz novejše zgodovine si bodo obiskovalci lahko podrobno ogledali tolarske bankovce in kovance kot tudi slovenske evrske kovance in bankovce. Foto: BoBo

V sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom jo je pripravil vodja numizmatičnega oddelka Narodnega muzeja Slovenije Andrej Šemrov.

Razstava, ki bo na ogled v Numizmatičnem muzeju do 24. avgusta, predstavlja zgodovino numizmatike Slovenije.

Od paleolitika do neodvisne države

V šestih vitrinah so na ogled redki in vredni predmeti, kovanci, bankovci, medalje in drugi eksponati, ki zajemajo obdobje od paleolitika, Keltov, Rimskega imperija, bizantinskega cesarstva, Lombardov, Ostrogotov, obdobja srednjega veka in dominacije slovenskega ozemlja pod avstrijskim in avstro-ogrskim imperijem, obdobja Ilirskih provinc, obdobja prve svetovne vojne, Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevine Jugoslavije, obdobja druge svetovne vojne, obdobja SFRJ do osamosvojitve in razglasitve Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države. Iz novejše zgodovine si bodo obiskovalci lahko podrobno ogledali tolarske bankovce in kovance kot tudi slovenske evrske kovance in bankovce.

Sprejema in odprtja razstave se je udeležilo okoli 200 ljudi. Foto: Slovensko veleposlaništvo v Braziliji

Po končani razstavi bo zbirka muzeja Centralne banke Brazilije bogatejša za set slovenskih tolarskih kovancev, ki jih je podaril Narodni muzej Slovenije. Ti so se pridružili slovenskemu spominskemu kovancu za dva evra, ki obeležuje svetovni dan čebel in ga je veleposlanik Alain Brian Bergant muzeju podaril pred nekaj meseci, ko so stekli prvi pogovori o izvedbi razstave o slovenski numizmatiki.

Sprejema in odprtja razstave se je udeležilo okoli 200 ljudi, predstavniki zvezne oblasti, senatorji in poslanci, predstavniki vlade zveznega okrožja Brasilie, diplomatski zbor, kulturniki, akademiki, gospodarstveniki, znanstveniki, novinarji, slovenska skupnost, študentje in ostala splošna javnost. Razstava je požela ogromno zanimanja kot tudi čestitk za domiselno in kreativno zamisel obeleženja dneva državnosti, so sporočili z veleposlaništva.

Pri pripravi razstave so sodelovali še Centralna banka Brazilije, Numizmatični muzej ter skupina študentov in profesorjev muzeologije Museotec z Univerze v Brasilii.