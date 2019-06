Društvo je na ministrstvo naslovilo več dopisov, na katere pa niso prejeli odgovorov oziroma vsaj ne konkretnih pojasnil. Foto: MMC RTVSLO

Ob tem so se ozrli tudi v leto 2020, saj ima koalicija zanj zapisanih kar nekaj ukrepov, ki jih je po opozorilu Asociacije treba nujno izvesti.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica Asociacije Inga Remeta, pereče težave na področju nevladne kulture izhajajo predvsem iz neodzivnosti in navideznega nedialoga ter nesodelovanja ministrstva za kulturo. Društvo je na ministrstvo naslovilo več dopisov, na katere pa niso prejeli odgovorov oziroma vsaj ne konkretnih pojasnil.

Problematika razpisnih mehanizmov

Na začetku maja so na ministrstvo poslali pismo glede rebalansa proračuna za leto 2019 in načinov razdeljevanja sredstev. Kot so zapisali pri Asociaciji, "ni jasno, kako so se ta sredstva razdeljevala, zakaj so nekatera področja bila izpuščena ter kako bo rebalans vplival na enoletne projektne razpise".

Pri Asociaciji ves čas opozarjajo tudi na problematiko razpisnih mehanizmov na ministrstvu za kulturo pa tudi na vsebinsko neustreznost samih razpisov. Tako so 21. maja na ministrstvo poslali dopis glede evalvacije in potrebe po reformi njihovih razpisnih mehanizmov, o čemer je sicer že veljal skupni konsenz, pri Asociaciji pa so spomnili, da je ureditev razpisov zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

Umetnica Ema Kugler je predstavila svoj primer dobljene tožbe proti ministrstvu. Foto: FSF

Umetnica Ema Kugler je predstavila svoj primer dobljene tožbe proti ministrstvu. Pritožila se je na zavrnitev njene vloge na enoletni programski razpis, ki naj bi bila nepopolna, ker ji ni predložila zahtevanih treh kritik v relevantnih medijih. Do tega je prišlo, čeprav so ji ob opombi, da umetniki ne morejo vplivati na uredniške politike glede kritiških objav, pred oddajo vloge na ministrstvu zagotovili, da je kot objava kritiki enakovredna najava. Ena kritika in dve najavi pa sta bili nato neustrezni prilogi. Kot je dejal Tadej Meserko iz Asociacije, je umetničina zmaga v tožbi proti ministrstvu pomembna, ker ji je sodišče pritrdilo, da je bil v njenem primeru dejansko problematično zastavljen sam razpis.

V letu 2020 bi morali zagotoviti okoli 12 milijonov evrov

Konec maja so z Asociacije na ministrstvo naslovili še pismo glede podvojitve sredstev za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi za leto 2020, kot to narekuje zaveza iz koalicijske pogodbe. Inga Remeta je spomnila, da je bilo nevladnikom v letu 2017 namenjenih nekaj več kot 6,25 milijona evrov, kar je občutno manj kot leta 2014, ko je ta številka znašala slabih 8,5 milijona evrov. V letu 2020 bi morali po zavezi v koalicijski pogodbi tako nevladnikom zagotoviti okoli 12 milijonov evrov. Koalicijska pogodba omenja tudi zagotovitev samostojne proračunske postavke za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi v proračunu ministrstva za kulturo.

Predsednica Asociacije je ob tem dodala, da so nevladniki z rebalansom proračuna za leto 2019 doživeli zvišanje sredstev, a zgolj za 800.000 evrov, "kar je malo v primerjavi s celotnim rebalansom za kulturo in tudi s tem, kar je bilo obljubljeno za leto 2020".

Foto: Asociacija

Prav tako pa v društvu pozivajo na čimprejšnje oblikovanje javnega razpisa, ki bo črpal sredstva z naslova rebalansa za leto 2019. Ministrstvo naj bi namreč še ta mesec objavilo razpis za porazdelitev preostalih 300.000 evrov s tega naslova. Pri Asociaciji menijo, da bi bilo smiselno omenjena sredstva nameniti predvsem tistim, ki jih v sklopu rebalansa niso prejeli v nobeni obliki.

"Bojimo se, da ministrstvo resnično nima stika s potrebami in dejanskim razvojem sicer zelo močne neodvisne kulture. Situacija, v kateri smo, v bistvu vse bolj nazaduje," je poudarila predsednica društva. Za leto 2020 si želijo uresničitve koalicijskih zavez, želijo si novih, aktualnejših in odzivnejših razpisov na nove umetniške prakse, ki se pojavljajo, in pa tudi skrb za samozaposlene v kulturi glede kariernih dinamik in ureditve bolniškega dopusta.