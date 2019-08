Avstrijci in porabski Slovenci podprli kandidaturo Lendave

Partnerstvo bodo podpisali 30. avgusta

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Galerija muzej Lendava. Foto: SOJ RTV SLO/Lidija Kosi

Že znanim podpornicam Lendave pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025 iz Pomurja, hrvaške medžimurske in madžarske zalske županije so se pridružili še v avstrijski Radgoni in obe manjšinski organizaciji porabskih Slovencev.