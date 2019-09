program je predstavila generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski. Foto: Cankarjev dom

V programu resne glasbe bo 40. sezona osrednjega slovenskega kulturnega hrama prinesla koncerte petih izvrstnih pianistov svetovnega slovesa - Aleksandra Gadžijeva, Marthe Argerich, Murrayja Perahie, Grigorija Sokolova in Leifa Oveja Andsnesa. Junija si bo v sklopu zlatega abonmaja mogoče ogledati Straussovo opero Elektra, ki bo koprodukcija CD-ja in HNK Ivana Zajca na Reki.

Straussovo Elektro interpretira nemška pevka Maida Hundeling. Foto: Simon Pauly

Po besedah generalne direktorice CD-ja Uršule Cetinski, je občinstvo predstavo na reški premieri nagradilo z ovacijami, poleg tega je ves čas razprodana. Vlogo Elektre poje nemška pevka Maida Hundeling, sodelovala bosta Orkester in Zbor Slovenske filharmonije. V zlatem abonmaju napovedujejo še na Mozartov Rekviem, ki ga bosta konec marca izvedel Komorni zbor Stuttgart in Dvorna kapela Stuttgart.

V abonmaju Glasbe sveta Uršula Cetinski omenila oktobrski nastop zbora The Mystery of the Bulgarian Voices, ko se jim bo kot gostja pridružila vokalistka Lisa Gerard, mnogim poznana kot članico zasedbe Dead Can Dance. Festival Bi flamenko pa bo februarja ponudil tako sodobne kot tradicionalne flamenko predstave, nastopila bo tudi flamenko plesalka Patricia Guerrero.

Abonma Veličastnih sedem napoveduje gostovanje Balleta de Lorraine, s katerim bodo oktobra obeležili 100. obletnico rojstva slovitega koreografa Mercea Cunninghama. Predstavil bo tri Cunninghamove koreografije - Zvočni ples, Deževni gozd in Za štiri stene. Na Silvestrovo iz Montreala prihaja Cirque Eloize, tokrat s predstavo Hotel, ki je po besedah Uršule Cetinski domiselna kombinacija cirkusa in gledališča, polna akrobacij in raznih vragolij.

Vrnitev na začetek človeške zgodovine

Kot je v navadi, bo januar rezerviran za veliko gledališko koprodukcijo CD-ja, SNG Drama Ljubljana in Mestnega gledališča ljubljanskega. Premiera predstave 2020, znanstvenega kabareta, bo 25. januarja. Buljan po motivih besedil izraelskega zgodovinarja Yuvala Noaha Hararija piše tudi scenarij, v predstavi pa se bo vrnil na začetek zgodovine človeštva ter se spraševal o najpomembnejših vprašanjih našega časa ter pogledal v prihodnost.

Kot je pred časom dejal Ivica Buljan, želi projekt Slovenija 2050, koprodukcija CD-ja, ljublajnske Drame in MGL-ja, celostno performativno prikazati izzive skorajšnje prihodnosti, pri tem pa bo izhodiščna točka ustvarjalcev leto 2020 in številni, že zdaj znani dogodki, ki ga bodo zaznamovali. Foto: MMC RTV SLO

November bo znova v znamenju Liffa, ki letos praznuje 30 let. V oktobru napovedujejo projekcije filmov Piera Paola Pasolinija, novembra bodo zaznamovali stoletnico rojstva Franceta Štiglica in predstavili digitalno restavrirano kopijo filma Ne joči Peter, februarja bo na vrsti 14. festival gorniškega filma in marca 22. festival dokumentarnega filma.

Na področju kulturne vzgoje bo decembra premiera opere Snežna kraljica po pravljici Hansa Christiana Andersena, ki bo koprodukcija CD-ja, Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Glasbene matice Ljubljana, predstava je namenjena šolarjem druge triade. Januarja pa bo premiera glasbene igre Afriški živalski raj za predšolske otroke in šolarje prve triade, ki bo koprodukcija CD Glasbena matica in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Cartier-Bressonov okus za literaturo in slikarstvo

Med vrhunci razstavnega programa bo postavitev Henri Cartier-Bresson: Iz oči v oči (Tete a tete), ki bo na ogled od 16. junija do 1. novembra 2020. Vključevala bo 121 portretov, ki so odsev 20. stoletja, odraz Cartier-Bressonovega dela ter njegovega okusa za literaturo in slikarstvo: od Pabla Picassa, Henrija Matissa in Simone de Beauvoir, prek Marilyn Monroe, Alberta Giacomettija in Coco Chanel, do Roberta Doisneauja. Še do 1. marca bo v Galeriji CD na ogled razstava Ideja.

Z razstavo Mladi smo in živi - 100 let šole za arhitekturo v Ljubljani bodo marca in aprila obeležili 100 let ljubljanske Fakultete za arhitekturo.

V Cankarjevem domu so se ozrli tudi po preteklih sezonah: v 39 sezonah v CD našteli več kot 16 milijonov obiskovalcev. S prenovo dvorane, ki se po novem imenuje Steklena dvorana Lili Novy, pa so se v sodelovanju s spomeniškovarstveno službo približali prostoru, kot ga je na začetku zasnoval Edvard Ravnikar.