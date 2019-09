Na festivalu si zato "spregledano, zamolčano in zatrto želijo narediti vidno".

Nataša Prosenc, Reposition. Foto: Mesto žensk

Jubilejno festivalsko izvedbo, ki bo potekala od 1. do 13. oktobra, zaznamuje geslo #HerStory, ki se nanaša tako na njeno, žensko zgodovino kot na njeno, žensko zgodbo. "Pri tem ni govora o posebni zgodovini, ki bi veljala samo za ženske, temveč o delu splošne zgodovine, ki umanjka, ker so se v preteklosti večinoma vrednotili le moški dogodki," je pojasnila.

Zvonka Simčič, Ad Utero Ab Ovo. Foto: Mesto žensk

Nika Oblak & Primož Novak, The Scream. Foto: Mesto žensk

Živele videastke!

Uvodni takt festivalu bodo nocoj dajali v Galeriji Alkatraz, kjer se bodo poklonili še enemu pomembnemu jubileju – in sicer 25 letom ustvarjanja videastk v slovenskem prostoru. Kuratorici Vesna Bukovec in Ana Čigor na razstavi Živele! 25 let filma in videa ponujata subjektiven nabor feministično in/ali družbenokritičnih del, ki dramijo, kličejo k razmisleku in akciji.

Razstavo bo odprl nov performans Ane Čigon Performativni aperitiv k videoumetnosti, v katerem se posveča tovrstnemu ustvarjanju, ki so ga med letoma 1995 in 2019 ustvarile slovenske videastke. Z eklektičnim prepletom pisnih, govornih in performativnih citatov umetnica oblikuje zgodbo, ki spodbuja k poglobljenemu ogledu razstavljenih del. V tem smislu je performans oblikovan kot eksperimentalni zgodovinski pregled, ki se sicer razlikuje od klasičnih kritičnih tekstov, a vendarle oživlja videoarhiv in s tem spodbuja k ponovnemu premisleku o pomenu in mestu umetniških del slovenskih videastk v umetnostnozgodovinskem kanonu.

Na razstavi sodelujejo še Zemira Alajbegović & Neven Korda, Nika Autor, Vesna Bukovec, Jasmina Cibic, Andreja Džakušič, Ana Grobler, Marina Gržinić & Aina Šmid, Đejmi Hadrović, Maja Hodošček, Sanela Jahić, Neža Knez, Polonca Lovšin, Aprilija Lužar, Nika Oblak & Primož Novak, Ana Pečar & Oliver Ressler, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Pila Rusjan, Duba Sambolec, Zvonka T Simčič, Nataša Skušek, Metka Zupanič in Valerie Wolf Gang.

Neža Knez, Za nič. Foto: Mesto žensk

Večina del bo predstavljena v galeriji Alkatraz, nekatera bodo prikazana 3. oktobra v Slovenski kinoteki v sklopu maratona slovenskih filmskih in videoustvarjalk od poldneva do polnoči, nekaj filmov pa bo od 29. septembra do sredine oktobra predvajanih na 1. in 2. programu RTV Slovenija.

V sklopu Mesta žensk se bo letos na 18 prizoriščih predstavilo 160 sodelujočih, novost pa je, da bo festival v manjšem obsegu potekal tudi v Mariboru in Zagrebu. "Izjemno pester in obsežen program predstavlja poklon preteklim dosežkom Mesta žensk, a se hkrati ozira v prihodnost: promovira mlajše avtorice in kolektive ter prevprašuje metode in forme obstoječega delovanja znotraj umetnosti in kulture," so zapisale organizatorke.

Ana Čigon, Uporni duh. Foto: Mesto žensk

Festival bo združil moči z Univerzo v Ljubljani ob njeni stoletnici, z organizacijo regionalnega simpozija Beauvoir med zgodovino, filozofijo in pisanjem sebstva, ki se bo opiral tudi na 70. obletnico izida slovitega dela Simone de Beauvoir Drugi spol. V slovenščini je ob festivalu pri založbi cf* v prevodu Katje Čičigoj izšla Dialektika spola Shulamith Firestone, ki ga bo prav tako pospremil simpozij.

Brskanje po predalih žensk na vzhodni strani berlinskega zidu

Prvi oktobrski dan bo festival odprla predstava legendarnega berlinskega gledališkega kolektiva She She Pop, ki tako kot Mesto žensk deluje že 25 let. She She Pop v Ljubljano prihajajo prvič, v Slovenskem mladinskem gledališču pa bodo gostovali s predstavo Predali, v kateri "dobesedno brskajo po predalih žensk, odraslih na vzhodni strani berlinskega zidu".

Rezidentka letošnje izdaje je poljsko-britanska ustvarjalka Alicja Rogalska, ki se je posvetila raziskovanju izbrisanih in bo 2. oktobra v Galeriji Škuc odprla razstavo Oblike pritiska, v fokusu pa bo slovenska književnica, skladateljica in magistrica sociologije Nina Dragičević.

Nika Autor, Obzornik 63. Foto: Mesto žensk

Premiero bosta na festivalu doživela predstava Brina Bare Kolenc in Leje Jurišič, ki se ukvarja z "emancipatornim momentom slovenskega sodobnega plesa v drugi svetovni vojni, katerega nosilka je bila Marta Paulin - Brina", ter performans Golo življenje, ki ga s sodelavkami podpisuje interdisciplinarna umetnica Olja Grubić.

Med tujimi gostovanji napovedujejo predstavo Tanz avstrijske umetnice Florentine Holzinger, predstava Muyte Maker mlade francoske koreografinje Flore Detraz in performans In Posse: ženska sperma provokativne britanske umetnice Charlotte Jarvis. Veliki jubilejni festivalski finale se obeta 13. oktobra.