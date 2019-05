Župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna bosta ob tej priložnosti tudi uradno podpisala sporazum o kandidaturi Nove Gorice - Gorice za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 (GO! 2025). Svečani podpis bo ob 21.15 na Trgu Evrope/Transalpina na prireditvi Go! Borderless, ki jo Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO organizirata za uradno predstavitev čezmejne kandidature.

Podrobnosti programa kandidature vodja Neda Rusjan Bric zaenkrat še noče razkriti, saj se za naslov poteguje več slovenskih mest. Foto: Mestna občina Nova Gorica/Mateja Pelikan

Župan Miklavič in Ziberna bosta prerezala trak pred pisarno, nakar bosta sledili kulturni srečanji, ob 21. uri pa skupni koncert brez meja Goriškega pihalnega orkestra, Orchestra Civica di Fiati "Citta di Gorizia" in Banda Citta di Cormons s solisti Eroika Aromatika in Diano Mian.

Go! Borderless je zgolj prvi dogodek ob predstavitvi kandidature Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Obe Gorici združili moči

Nova Gorica in Gorica sta se pripravljeni skupaj spoprijeti s tem velikim izzivom. O pomenu projekta priča dejstvo, da sta obe občini namenili sredstva zanj, saj se obeta občutno izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev čezmejnega območja in okrepitev njihovega čuta pripadnosti ter je projekt obenem ključnega pomena za turistični in gospodarski razvoj.

Dežela Furlanija Julijska krajina je prav tako izjemoma namenila sredstva za kandidaturo, saj prepoznava potencial za ovrednotenje in promocijo celotne regije.