Dobimo se pred Škucem Foto: Škuc

Festival Dobimo se pred Škucem predstavlja sklop raznolikih, kulturi in ustvarjalnosti posvečenih, sproščenih popoldnevov in večerov brez vstopnine. Prireditev, ki se samo v primeru dežja seli pod streho matične galerije, bo torej obsegala koncerte, performanse, gledališke predstave, filmski projekciji, razstavi, ustvarjalne delavnice, Knjižnico pod krošnjami in Škucevo tržnico.

Po besedah organizatorjev je namen festivala "s kakovostnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolniti in popestriti poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane". Tako vsako leto k sodelovanju povabijo nekatere že priznane, a večinoma še neuveljavljene ustvarjalce in ustvarjalke, ki premorejo nadarjenost in perspektivo, v okviru festivala pa pridobijo priložnost za predstavitev in promocijo.

V letošnji program so poleg že ustaljenih festivalskih sklopov, kot so Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji, Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice, vključili tudi projekcije dokumentarne TV serije 50 knjig, ki so nas napisale, večerne performanse, kabarete, Knjižnico pod krošnjami in študentsko pop-up razstavo Podmladek 3.

Študenti Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF bodo pripravili razstavo KO-LAB, na razstavi Nebo in trenutek pa se bosta predstavila mlada umetnik in umetnica Jernej Čuček Gerbec in Zala Zagoršek.

V sklopu Muzika na starem trgu se bodo predstavili Hammond Xperienz, Chilli space, Wild String trio, Radio mondo, Brina, Duo Ponte, Barka Dilo, Tomi Purich trio in Morse Art Project.

Skupina Brina bo v Stari Ljubljani nastopila v torek, 23. julija, ob 20.00. Foto: Radio Slovenija/Žiga Koritnik

V sklop Teater v galeriji so v Škucu vključili tri predstave za odrasle. Projekt Blue lights: med glasbo in poezijo vključuje branje poezije Toma Vebra iz zbirke Točka preloma ob glasbeni spremljavi Erika Miheliča, v radijski igri Na valovih Saše Pavček v režiji Alena Jelena bosta Barbara Cerar in Jurij Drevenšek pripovedovala zgodbo o operni divi, Kot jaz pa je monodrama Lare Jankovič, posvečena Edith Piaf. Igralko bo na harmoniki spremljal Marko Brdnik. Večerni performansi bodo vključevali dve predstavi Cabareta Tiffany, Fem TV 4.2 in ImproŠke: PoletŠke.

Otroci si bodo lahko ogledali predstave Indijančica Oranžni žarek, Mala murska zvezdica ter Tine in promet v izvedbi Gledališče Ku-Kuc, pa tudi produkcije Riba (Teater PolPet), Pavliha (Lutkovno gledališče Uš), Zoopotniki (Lutkovno gledališče Pupilla) in Moje prav(lj)ice (KUD Transformator).

Na sporedu za najmlajše bodo še interaktivna predstava v izvedbi Maše Jazbec Lepa riba, kulinarično-glasbena kuhna za vse generacije v izvedbi Danila Ivanuše z naslovom Knedlbend ter koncert za male in velike PED1PED, na katerem bodo otroško poezijo Nika Grafenauerja s tematiko Pedenjped v uglasbeni obliki izvajali Mirjam Jelnikar, Klemen Bojanovič in Matija Jelnikar.

Letošnji festival bo vključeval tudi večdnevne ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam: Sitotisk express: Bauhaus, Slikanje s svetlobo, Gumbova re:ciklarnica in še devet enodnevnih ustvarjalnic. Festival bo od danes potekal vsak dan od 17.00 naprej, vse do 28. julija.