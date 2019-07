V gradu, kjer domuje kostanjeviška galerija, bodo hkrati odprli bienalni mednarodni kiparski simpozij Forma viva.

Programski vodja festivala FKK Stane Tomazin je povedal, da je Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki po lanskem prvem festivalu FKK pripravilo njegovo tridnevno nadaljevanje. Vodilo kostanjeviškega gledališko-glasbenega festivala je kakovosten spored.

Duo Silence bo v čarobnem ambientu Kostanjevice nastopil že na otvoritveni večer. Foto: Jože Suhadolnik

Prekiniti skušajo zatišje v regiji

Po zgledu nekdanjega kostanjeviškega Dolenjskega kulturnega festivala bi radi dosegli, da ta postane tradicionalen, dolgoleten in krajevno-regionalno vpet. S festivalom FKK želijo tudi zapolniti vrzel, ki je nastala z izginjanjem nekdaj širše odmevnih krajevnih in regijskih kulturnih prireditev z vrhunskim sporedom. Obisk bo brezplačen, na festivalu skupno pričakujejo do 2000 obiskovalcev.

Letošnji festival, pri izvedbi katerega bo sodelovalo vsaj 30 prostovoljcev, ima proračun približno 17.000 evrov, pri denarni podpori pa so poleg ustaljene občinske pomoči računali na pokrovitelje. S prireditvami bienalne kiparske Forma vive letos sodeluje tudi Galerija Božidar Jakcac.

FKK, ki bo v poznih popoldanskih in večernih urah potekal do sobote, in sicer gledališki del na območju galerijskega kompleksa in glasbeni v kostanjeviškem mestnem predelu, bo prinesel nastope glasbenikov, literatov in gledališčnikov. Ponudil pa bo tudi delavnice, pogovore in literarne dogodke.

Festival se bo drevi začel z nastopom glasbenega dueta Silence. Drugi festivalski dan bo najprej ponudil predstavo Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev dramske igralke Anje Novak, v koncertnem delu bodo nastopili krški Leslie More, ljubljanski Koala Voice, beograjski Repetitor in zagrebška zasedba HIGH 5.

Zadnji festivalski dan bo postregel s predstavo Ich kann nicht anders kolektiva Beton Ltd. z Brankom Jordanom, Katarino Stegnar in Primožem Bezjakom. Na glasbenem zaključku festivala bodo nastopili koprski NOAIR, novomeški Generator, reški Jonathan in ljubljanski Prismojeni profesorji bluesa, je še napovedal Tomazin.

Foto: Galerija Božidar Jakac

Po podatkih kostanjeviške galerije se 28. bienalnega Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva, ki bo potekal do 27. julija, udeležujejo bolgarski kipar Robert Canev, perujski kipar Aldo Shiroma in njun slovenski kolega Bojan Mavsar. Formo vivo 2019 bodo sklenili s slovesnim odprtjem novo postavljenih skulptur.