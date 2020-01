Joan Bussby v rokah drži prosojnico s fotografijo kraja, kjer je njena mama leta 1945 našla posmrtne ostanke slikarja Giichija Matsumure. Lokacija groba je bila do nedavnega pozabljena oziroma izgubljena. Foto: IMDb

Na pokopališču Woodlawn v Santa Monici ima Giichi Matsumura tudi nagrobnik. Foto: AP

S pomočjo analize DNK-ja so v šerifovem uradu identificirali ostanke Giichija Matsumure, ki je umrl v nepričakovani snežni nevihti sredi avgusta. Matsumura se je menda ustavil ob poti, da bi naslikal akvarel pokrajine, drugi interniranci iz taborišča pa so nadaljevali pot proti jezeru, kjer so nameravali ribariti.

Matsumura je bil eden od internirancev v taborišču Manzanar; zgodovina priča, da je bil eden od več kot 1800 jetnikov, ki so umrli v ameriških zaporih na zahodni obali. Matsumurovega trupla niso našli cel mesec dni; ko so ga vendarle odkrili, so ga pokopali, a se je spomin na kraj njegovega poslednjega pribežališča sčasoma razblinil. Gre namreč za skalnato območje na več kot 3600 metrih nadmorske višine.

DNK-material za analizo je prispevala slikarjeva vnukinja Lori Matsumura, ki je bila šokirana nad odkritjem dedkovega groba. "To je neke vrste ponovno odkritje. Vedeli smo, kje približno se nahaja, ker smo poznali zgodbo o tem, kaj se je zgodilo." Ko je bila še otrok, ji je babica pokazala fotografijo kupčka kamnov, pod katerim naj bi bil pokopan njen dedek. "Vsake toliko časa je privlekla na dan tisto fotografijo in pripovedovala, da je to vse, kar je od njega ostalo. Prizora me je bilo res strah." Prebivalci so se menda Giichija Matsumuro poznali kot "duha iz Manzanarja".

Mount Williamson, kjer je slikarja sredi avgusta ujela snežna nevihta. Foto: AP

Hribolazca in njuna najdba

Na človeške ostanke sta 7. oktobra lani po naključju naletela Tyler Hofer in Brandon Follin, ki sta se na Mount Williamson vzpenjala podrugi poti od običajne. Lučaj od svoje steze sta opazila kost, za katero sta najprej mislila, da je živalska, a se je izkazala za človeško lobanjo. Odstranila sta nekaj kamnov in pod njimi našla skoraj neokrnjeno okostje, ki je imelo okrog pasu pas, na nogah pa čevlje. Pokojnik je imel na prsih prekrižane roke.

Hofer je fotografijo objavil na Facebooku in ob njej teoretiziral, da truplo nosi gorniške čevlje in da ima razbito lobanjo. Ugibal je, ali ni šlo morda za kake sumljive okoliščine smrti. No, v šerifovem uradu so zdaj ugotovili, da ni nobenih indicev, ki bi nakazovali umor.