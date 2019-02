Trboveljskemu kulturniku in nekdanjemu politiku Alešu Guliču se zdi Poznič dobra izbira, v Asociaciji pa si želijo čimprejšnji začetek dela.

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je Poznič leta 2007 diplomiral iz kiparstva, dve leti za tem pa je na akademiji magistriral s področja videa in novih medijev. "Vedno sem svoj izraz in odnos do zunanjega sveta iskal v likovni kulturi," je dejal v pogovoru za Zasavske onlajn novice (ZON). Foto: BoBo

Predsednik Glose Mitja Šuštar je dejal, da se je Poznič, ki ga sicer osebno ne pozna, kot direktor Delavskega doma Trbovlje izkazal, o čemer so poročali tudi člani Glose, ki tam delujejo. "To kaže na to, da ima izkušnje z vodenjem, pripomb na njegovo delo pa nismo zaznavali. Če je znal Poznič voditi ta javni kulturni zavod, ni vrag, da ne bi uspešno vodil tudi kulturnega resorja," je prepričan.

Nov "trener" za varno in spoštljivo okolje

Na vprašanje, kaj bi potencialnemu novemu ministru svetoval, glede na to, da se je ob odstopu ministra Dejana Prešička pokazalo, da razmere na samem ministrstvu niso ravno rožnate, pa je Šuštar odgovoril: "Že večkrat smo dejali, da bi moral biti minister empatičen ter dober vodja. Tak vodja pa je tisti, ki motivira in ni tiran ter je sodelavcem za zgled. Ob tem mora znati prisluhniti in napraviti red, ko je to potrebno."

Šuštar sicer meni, da kadri na ministrstvu za kulturo niso tako slabi, da ne bi dobro in kulturno delali. Postavil je primerjavo z nogometnim moštvom - "če moštvu ne gre, ne boš zamenjal vseh igralcev, zamenjal boš trenerja". Prepričan je tudi, da se bo novi minister zadeve lotil odgovorno ter da bo vzpostavil varno, zdravo in spoštljivo delovno okolje.

Za Gloso je prioriteta problematika samozaposlenih v kulturi

Pri Glosi si želijo predvsem, da bi novi minister na področju kulture končno prepoznal samozaposlene, ki morajo kot delavci pridobiti vse pravice, ki jim pripadajo. Kandidatu za ministra želijo zdravja, da bo svoje poslanstvo lahko opravljal maksimalno kakovostno, ter vzdržljivosti, da bo na položaju ostal do konca mandata, saj se kulturni ministri po njihovem mnenju prehitro menjavajo.

Kandidat SD za ministra za kulturo Zoran Poznič je na današnji predstavitvi kandidature povedal, da je stranki sam ponudil, da prevzame krmilo kulturnega resorja, saj želi nadaljevati delo, začeto v tem mandatu, po odstopu Dejana Prešička konec januarja. Foto: BoBo

Glas podpore iz Trbovelj

Trboveljskemu kulturniku in nekdanjemu politiku Alešu Guliču se zdi Poznič zelo primeren kandidat za ministra za kulturo. Po njegovih besedah je Poznič usmerjen v prihodnost, obenem zna spoštovati preteklost. Razume težave ne le kulturnikov, ampak tudi okolja, v katerem kultura nastaja.

Poudaril je, da je Pozničev diapazon širok - pozna literaturo in glasbo ter, seveda, glede na svojo izobrazbo likovno umetnost. Obenem ima zelo jasno razvit socialni čut, kar je, kot je poudaril, pomembno za kulturniško srenjo. "To se mi v vseh pogledih zdi pametna izbira," je povedal Gulič in obenem izrazil obžalovanje, da bo Poznič zapustil kraj, kjer je "zadeve že pripeljal na neko zavidljivo raven". Gulič, ki je tudi predsednik sveta zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, katerega direktor je Poznič, je ob tem izrazil upanje, da bodo njegovi sodelavci to raven zmogli nadaljevati.

Asociacija opozarja na podhranjeni nevladni sektor

V društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Asociacija pa so prepričani, da kultura s pogostim menjavanjem ministrov izgublja čas, zato je nujno, da novi minister čim prej nadaljuje z uresničevanjem nekaterih pozitivnih zavez v koalicijski pogodbi.

"Rebalans je bil nedavno na vladi potrjen in nujno je, da se z dvigom sredstev zagotovi zvišanje tudi za nevladni sektor oziroma ob tem pričakujemo, da bo ministrstvo naposled naslovilo tudi težave, ki so nastopile z lanskoletnim programskim in nedavnim projektnim razpisom. Ob dogajanju glede zadnjega smo dobili tudi zavezo, da se bo v kratkem zgodila evalvacija razpisov in pričakujemo, da bo slednje dejansko realizirano, hkrati pa, da bo evalvacija pripeljala do konkretnih pozitivnih sprememb razpisov in razpisnih mehanizmov in da ne bo služila zgolj za ustvarjanje iluzije dialoga," so zapisali v društvu.

Za samozaposlene v kulturi v Asociaciji pričakujejo, da se bo uredilo bolniško nadomestilo, da bo prišlo do reforme štipendijske politike in da bo uvedena karierna dinamika. Ministrstvo bo glede na zakon o nevladnih organizacijah moralo še letos zagotoviti tudi sistemsko financiranje vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi.

Nujno po njihovem mnenju je tudi, da se vzpostavi samostojna proračunska postavka za poklicne nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi in da v okviru tega pride do podvojitve sredstev. "Teče drugo leto, odkar smo brez nacionalnega programa za kulturo, prenoviti je potrebno krovno zakonodajo, naposled pa je zadnje dogajanje na ministrstvu razkrilo zaskrbljujoče medosebne odnose, ki posledično hromijo tudi samo kulturno in umetniško produkcijo, kar bo prav tako potrebno nasloviti," so še zapisali v Asociaciji.