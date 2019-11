Podelitev kristalnega mikrofona je prvič potekala leta 2001. Foto: Arhiv RTV SLO

Nagrado kristalni mikrofon vse od leta 2001 podeljuje Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, in sicer za izjemne dosežke na področju ohranjanja vrhunske ravni slovenskega govornega jezika.

"Dušan Tomažič je eden najbolj prepoznavnih glasov med slovenskimi napovedovalci. Na to poklicno pot je pred dobrimi tremi desetletji stopil na Radiu Maribor, kjer je s svojim glasom in napovedovalskim znanjem poslej pomembno sooblikoval številne oddaje in program v celoti," je v utemeljitvi zapisala komisija v sestavi Tomaž Gubenšek, Darinka Koderman Patačko, Danijel Poslek in Mojca Klarič.

Interpret številnih dokumentarnih filmov

Sodeloval je tudi pri mnogih vsebinah in projektih, povezanih z nacionalnim radiem. Pozneje je radio zamenjal za televizijo, prav tako v Mariboru. Tudi tam je s svojim glasom pustil pomemben pečat zlasti kot interpret številnih dokumentarnih filmov.

Njegov prepoznavni govor odlikujeta odlična zborna izreka ter poglobljena, premišljena in dovršena interpretacija raznovrstnih besedil, zlasti najzahtevnejših. V njem se zrcalita nagrajenčeva široka razgledanost in kultiviranost, obenem pa ravno pravšnja mera izvirnega pristopa in ustvarjalnosti, saj navkljub mojstrskemu obvladovanju bralske obrti nikoli ne zdrsne v suhoparno rutino, so še zapisali v utemeljitvi.

Prijetno domač

"Njegov glas poslušalci prepoznavajo kot prijetno domač, a kljub temu prodoren, njegovo interpretacijo kot dovršeno in natančno, a vseeno s pridihom osebnega." Znan je kot mentor, ki je vzgojil številne radijske in televizijske govorce. Prav njemu gre tudi zasluga, da je po letih mirovanja znova obudil Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.

V vseh zvrsteh prepričljiv, mehak, obenem pa prodoren

Ambrož Kvartič pa kot radijski in televizijski napovedovalec v slovenski medijski prostor prinaša svežo energijo. "Dokazuje se kot vsestranski govorec, ki se dobro znajde v vseh govornih položajih. S presenetljivo lahkotnostjo interpretacijsko obvladuje raznovrstne žanre, kot govorni interpret je prijetno domač, sproščujoč, v vseh zvrsteh prepričljiv, mehak, obenem pa prodoren in duhovit. Sporočilnost besedila decentno nadgrajuje s stilno natančno umerjeno intonacijo, ki v kombinaciji z zborno izreko poslušalcu omogoča radiofonski užitek."

Na letošnji prireditvi so nastopili Bilbi in Big Band RTV Slovenija ter duo Smet. Prireditev je povezovala Jasmina Bauman, prejemnica priznanja Ane Mlakar iz leta 2016.

Prireditev je prvič potekala leta 2001, ko sta kristalna mikrofona za izjemne dosežke na področju napovedovalskega dela prejela Maja Moll in Janko Ropret.