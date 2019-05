25. festival Mesto žensk bo v Ljubljani potekal med 1. in 13. oktobrom (posnetek iz projekta Kdo se boji ideologije Marwe Arsanios, Mesto žensk 2018). Foto: Arhiv Društva Mesto žensk

"Poleg časti, slave ter izjemne mednarodne vidnosti in promocije, ki se je zelo veselijo," z nagrado prejmejo tudi 25.000 evrov, je ob posredovanju novice o nagradi na današnji dan Evrope dejala vodja festivala Teja Reba.

V obrazložitvi je med drugim prebrati, da Mesto žensk "s svojim vključujočim razumevanjem feminizma in njegovih čezdisciplinarnih okvirov izpostavlja umetnice, ki zabrisujejo meje žanra in premeščajo zaznavano ločitev med mislimi in dejanji ter ustvarjajo nova orodja za feministično perspektivo, ki je pozorna na to, kako se spol prekriva z razredom, raso in drugimi vozlišči zatiranja".

To je priznanje ne le za Mesto žensk, ampak tako za tiste, ki so festival v zadnjih 25 letih soustvarjali, je še dejala Teja Reba, ki se je ob tem zahvalila tudi anonimni osebi, ki jih je za to nagrado nominirala.

Nagrado bodo Društvu za promocijo žensk v kulturi podelili 2. oktobra v Amsterdamu. Foto: Arhiv Društva Mesto žensk

Demokracija potrebuje domišljijo

Zgodovina Evropske kulturne fundacije s sedežem v Amsterdamu sega v leto 1954, nagrado pa letos podeljuje enajstič. Ustanovili so jo leta 2008 v čast nizozemski princesi Margriet, ki je fundaciji predsedovala med letoma 1984 in 2007. Letošnja tema nagrade je Demokracija potrebuje domišljijo. Nagrado letos namenjajo tudi pisateljici in kulturni aktivistki Ahdaf Soueif, ki je razpeta med Londonom in Kairom.

Kot pravi Teja Reba, si obetajo, da jo bodo lahko jeseni gostili na letošnjem festivalu. Ta bo v Ljubljani potekal med 1. in 13. oktobrom, nagrado pa bodo podelili 2. oktobra v Amsterdamu. Festival bo v sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem in Goethe Institutom odprla berlinska gledališka skupina She She Pop, ki prav tako praznuje 25-letnico in ki si jo festival že dalj časa prizadeva pripeljati v Ljubljano. Festival se bo razširil še v Maribor.

Za solidarno Evropo, ki bi spoštovala človekove pravice

Ob dnevu Evrope, ko praznujemo mir in enotnost v Evropi, je Teja Reba izrazila upanje, da bo v prihodnje Evropa boljša, bolj solidarna, da bo to prostor, kjer se bodo človekove pravice spoštovale, kjer se bodo izumljali novi ekonomski modeli, kjer se bo prenehalo s participacijo v vojnah, ustavilo izkoriščanje živali in naravnih danosti ter zastrupljanje planeta. Želi si živeti tudi v Evropi, kjer bo dosežena spolna enakost, kjer bo padel patriarhat in bo izginil seksizem.

Kot pravijo v Mestu žensk, s trenutnim položajem umetnic ne morejo biti zadovoljni.

Ministrstvo za kulturo in oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana pozivajo, naj podprejo načrtovano izvedbo temeljne analize na področju enakosti spolov v kulturi, ki bi bila podlaga za pripravo predlogov in sprememb. Iz manjših analiz vemo, pravi Reba, da je bilo za glavne Prešernove nagrade od leta 1947 do danes nagrajenih manj kot osem odstotkov žensk, na velikem odru ljubljanske Drame pa lani in predlani ni bilo predstave režiserk in niso bili uprizorjeni teksti dramatičark, medtem ko je letos eno predstavo po besedilu dramatičarke režirala režiserka.

Društvo je izdalo publikacijo City of Women, Reflecting 2018/2019, drugo takšno po vrsti, ki osvetljuje ključne vsebinske poudarke in teme lanskega festivala in sezone. Uredili sta jo Mirna Berberović in Teja Reba.