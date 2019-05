Minister Poznič je poudaril, da gre za celostno vprašanje, ki zahteva prečni, medsektorski pristop.

V luči prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, se je minister ob robu Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport srečal tudi z nemško kulturno ministrico prof. Moniko Grütters ter portugalsko ministrico za kulturo dr. Graço Fonseca. Foto: BoBo

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, se je Poznič v razpravi zavzel za osveščanje in spodbujanje o pomenu odgovornega novinarstva, kritičnega sprejemanja in odgovornega ustvarjanja informacij, ne glede na njihove platforme razširjanja.

Tehnologijo je treba humanizirati

Izpostavil je, "da je vprašanje dezinformacij prečno vprašanje, ki zadeva vse državljanke in državljane in vsa področja družbenega življenja". "S podpornimi ukrepi moramo še naprej krepiti neodvisnost medijev, obenem pa skušati ujeti korak z razvojem tehnologije in potezami industrije, ki generira potrebe in spreminja navade posameznika," je dodal. Izpostavil je še, da so ključni tudi "spodbujanje medijske pismenosti ter prizadevanja za humanizacijo tehnologij".

Ministri so na svetu ministrov za izobraževanje, mladino, kulturo in šport med drugim sprejeli tudi sklepe o mladih ustvarjalnih generacijah ter sklepe o izboljšanju čezmejnega pretoka evropskih del s poudarkom na koprodukcijah.

Med delovnim kosilom so razpravljali tudi o prihodnosti kulture v digitalni dobi. V središču je bila krepitev sodelovanja za digitalizacijo kulturne dediščine na ravni EU ter spodbujanje promocije evropskih kulturnih vsebin v digitalni dobi.

Minister Poznič je ob tem poudaril, da je tudi "na področju digitalizacije in virtualizacije kulturnih vsebin potreben prečen, medsektorski pristop, ki omogoča izjemne možnosti in pozitivne učinke sodelovanja". Prav tako je izpostavil, da je treba v 21. stoletju poleg digitalizacije kulturne dediščine, govoriti o humanizaciji tehnologij, so še sporočili z ministrstva za kulturo.