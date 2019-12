Na protestih v Budimpešti pa je nasprotovanje zakonu danes izrazilo več tisoč protestnikov. Foto: EPA

Zakon, ki ga je v parlament vložila madraška vlada, določa vzpostavitev nacionalnega kulturnega sveta, preko katerega bo vlada izvajala "centralizirano strateško upravljanje kulturnih sektorjev". Predlog zakona je podpisal namestnik premierja Zsolt Semjen.

Kritiki zakona opozarjajo, da bo imenovanje direktorjev gledališč in prevzem nadzora nad financiranjem gledališč odprlo vrata zadušitvi umetniške svobode.

Pričakuje se, da bo parlament predlog zakona po hitrem postopku in brez poglobljene razprave sprejel že v sredo, čeprav mu je s podpisom pod peticijo nasprotovalo 50.000 ljudi. Podpisniki peticije so opozorili, da želi vlada zaorati po nacionalnem kulturnem skladu, imenovati svoje direktorje v gledališčih, ki jih financira država in financiranje uporabiti za vzvod moči ter prenehati financiranje neodvisnih gledališč, s tem pa jih "obsoditi na gotovo smrt".

Odločitev vlade sledi hudemu porazu stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana na oktobrskih lokalnih volitvah. Stranka je med drugim proti združeni opoziciji izgubila v Budimpešti in desetih drugih ključnih mestih.

Zaradi spodkopavanja demokratičnih institucij je Orban od leta 2010, ko je drugič postal premier, na Madžarskem deležen številnih kritik. V prid svoji stranki je prikrojil volilni zakon, tako da je Fidesz zmagal na parlamentarnih volitvah tudi leta 2014 in 2018, povečal pa je tudi pritisk na kritične medije in nevladni sektor.