Danes ob 20.30 bo skupina UnderTree izvedla predstavo Izruvani , ki z gibom, glasom in sodobnim žongliranjem raziskuje odnos med človekoma, rastlinami ter gravitacijo. Foto: Facebook stran festivala

Nocoj ob 20.00 bodo denimo v Galeriji Alkatraz odprli skupinsko razstavo 60%, na kateri bodo predstavili dela umetnikov Brine Ivanetič, Barabare Jurkovšek, Veronike Hozjan, Mete Kastelic, Saše Nemca, Danila Milovanovića, Adrijana Praznika in Gala Košnika. Razstavi bo sledila cirkuška predstava Izruvani v izvedbi skupine UnderTree, zatem performativni koncert Eve Boke Zibljer, ob 22. uri pa bo v Nočni izložbi Pešak na sporedu še odprtje razstave Maksa Briclja.

Na današnji delavnici bo mogoče spoznati, kako iz nezaželenih invazivnih rastlin pridobivamo okolju prijazen papir. Foto: Facebook stran festivala

Otvoritveno popoldne bo namenjeno izdelovanju semenskega papirja s pomočjo invazivnih rastlin, sledila pa ji bo delavnica izdelave unikatnih svetil. Do sobote se bo mogoče udeležiti še več zanimivih delavnic, denimo delavnice izdelave peresnice, etuijev in nakita iz rabljenih zračnic, delavnice sitotiska in pa kolesarske popravljalnice.

Dogajanje umetniškega festivala recikliranja in kulture naredi sam Reciklart, ki ga organizira KUD Mreža, se bo vsak dan začelo ob 16.00.

Del programa bo posvečen tudi poeziji, predstavili se bodo ulični umetniki, v glasbenem programu pa se bodo zvrstili Akami aprox, Salvo Sanchirico ter Nhandan Chirco Rawan z otroki, Balans in Lenhart Tapes. Na sporedu bodo še projekcije izbranih kratkih filmov s srbskega festivala Mikro FAF, odprtje novega murala ter DIY femi-kvir kabaret z naslovom Feminizem ni šala!

Dvodnevna delavnica izdelave unikatnih svetil bo potekala pod vodstvom Bojana Jakšić in Sare Tušar Suhadolc. Udeležite se je lahko danes od 18 do 20.00 ali jutri od 16.00 do 20.00. Foto: Facebook stran festivala

Dogajanje se bo sklenilo v soboto, ko bo na vrsti garažna razprodaja, ki bo potekala od 16. pa do 23. ure, ko bo v sklopu cikla Jazz Club Mezzoforte že potekal odprti jam session. Vstop na festival in sodelovanje na njem sta brezplačna, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, pravijo organizatorji.