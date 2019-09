V galeriji Vžigalica so v sklopu Indiga pripravili razstavo berlinske umetnice Sinte Werner Nikjer ali drugod. Foto: Sinta Werner

V t. i. Indigo četrti - na Trgu francoske revolucije, Križevniški, Gosposki ter na Novem in Ambroževem trgu bodo nato do petka zvečer sledili različni umetniški dogodki.

Kot je povedal direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin, so si letos za temo izbrali vprašanje Nikogar ne briga?, saj se želijo spopasti z vprašanjem neobčutljivosti današnjega človeka. Problematiko bodo tako tematizirale razstave, predstave, koncerti, delavnice in predavanja z domačimi in tujimi ustvarjalci in teoretiki.

Jutri in v petek pripravljajo v atriju ZRC SAZU sejem knjige umetnika in druženje Indigo x Caffeine Hours 2019, jutri bo tudi predavanje priznane ameriške politične teoretičarke, ki zagovarja komunistično družbo, Jodi Dean.

Petkovo dogajanje prinaša predavanje članov nizozemskega oblikovalskega kolektiva Metahaven ter dve gledališki predstavi v Mini teatru: Dramatikaromantika avtorice Sanje Nešković Peršin in Zgodovina nasilja Edouarda Louisa v režiji Ivice Buljana. Dramatikaromantika bo na sporedu danes, Zgodovina nasilja pa v petek.

V razstavnem sklopu bodo na ogled dela nemške umetnice Sinte Werner. Razstavo z naslovom Nekje ali drugod bodo zvečer odprli v Galeriji Vžigalica, v nekdanjem Modnem krojaštvu Žika pa bo na ogled postavitev Tanje Radež Nabiralci prahu.

Festival se bo sklenil v petek v Mestnem muzeju Ljubljana s tehnopunk nastopom kanadsko-švicarske umetnice Camille Sparksss in belgijsko-francoskega dueta OD Bongo. Tudi letos so moči združile nacionalne institucije in nevladne organizacije.