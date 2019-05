Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je odslej bogatejši za spominsko lipo. Foto: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

V spomin na pravnika, pedagoga, publicista, družboslovca in politika, zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru ter ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih so v občini Tišina pripravili že 18. dan spominov in tovarištva z naslovom Naši zakladi.

V Vrtu spominov in tovarištva od sinoči med skoraj 500 drevesi in grmovnicami z vsega sveta raste tudi spominska lipa doktorja Vaneka Šiftarja in njegovih bratov. Prvi vrbi žalujki je po koncu 2. svetovne vojne zasadila Šiftarjeva mati, in sicer v spomin na sinova, ki se nista vrnila iz vojne.

V Občini Tišina so zelo ponosni na vrt, ki je danes zaščiten kulturni spomenik, in seveda na svojega velikega rojaka, je na včerajšnji prireditvi poudaril župan Franc Horvat: "Z vsem svojim srcem se je posvečal Vrtu spominov in tovarištva in ga spremenil v neprecenljiv botanični zaklad, ki pomeni tiho sožitje človeka z naravo, mir za vse narode sveta in predvsem mir do sočloveka."

Slavnostni govornik, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, pa je med drugim opomnil, da živimo v vse bolj dinamičnem, na videz tudi kaotičnem svetu. Povezanem, soodvisnem, včasih sovražnem, v katerem nas kot posameznike in kot člane narodne skupnosti ne zaznamuje le dogajanje na domačem dvorišču, ampak tudi vse bolj neposredno in usodno tudi vse, kar se zgodi daleč od domačega praga. "V takšnem svetu potrebujemo ljudi, ki so s svojo moralno močjo in premočrtnostjo lahko vodnik pri iskanju izhodov iz labirintov in protislovij sodobnega sveta."

Poleg Vrta spominov in tovarištva, v katerem na Petanjcih deluje tudi enota Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spominja na Vaneka Šiftarja še ustanova oziroma fundacija, ki nosi njegovo ime.