Poletna muzejska noč po tradiciji poteka tretjo soboto v juniju od 18. do 24. ure. Foto: Bobo

"Mi smo čuvaji slovenske kulturne dediščine in ob tej priložnosti želimo približati muzeje, galerije in njihove programe širšim množicam. V zadnjih dveh letih smo v teh šestih urah po vsej Sloveniji našteli približno 40.000 obiskovalcev," je pred dnevi ob napovedi letošnje Poletne muzejske noči dejala predsednica Skupnosti muzejev Aleksandra Berberih-Slana.

Muzealci in galeristi bodo na okoli 130 prizoriščih po vsej Sloveniji priredili različne dogodke, s katerimi bodo poskušali pritegniti čim več obiskovalcev in jim pričarati lep večer. Med drugim bodo potekala odprtja novih razstav, vodstva po zbirkah v več jezikih, delavnice za otroke, odrasle in družine, predavanja ter projekcije filmov.

Ponekod so se odločili za manj tipična muzejska oziroma galerijska doživetja; kot so koncerti, gledališke predstave, branje pravljic, športne aktivnosti, pokušine lokalnih jedi ali degustacije pijač. V Muzeju narodne osvoboditve Maribor bodo na primer med drugim priredili tekmovanje v slepem tipkanju, da bi mladim pokazali, kako je včasih potekalo pisarniško delo, starejšim pa obudili spomine na tiste čase.

Nekatere ustanove so v izvajanje dogodkov na Poletno muzejsko noč vključile bolj ali manj uveljavljene umetnike. "Posebej pa razveseljuje, da so se organizatorjem v letošnjem letu pridružili mladi umetniki, ki so jih nekatere ustanove vključile v pripravo in izvedbo programov," je pojasnila ena od koordinatoric dogajanja Simona Tripkovič.

Nekaj podobnega so storili organizatorji tudi pri sami promociji projekta. K sodelovanju so povabili študentko magistrskega študija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Janjo Kosi, ki je zasnovala kratke animacije na temo Poletne muzejske noči in kulturne dediščine.

Naraščanje števila sodelujočih v projektu in obiskovalcev je besedah Simone Tripkovič znak, da je Poletna muzejska noč uspešen promocijski dogodek in da ljudi zanima slovenska kulturna dediščina.

Poletna muzejska noč po tradiciji poteka tretjo soboto v juniju od 18. do 24. ure. Po besedah predsednice Skupnosti muzejev Slovenije daje pozitivne rezultate. "Ljudje vidijo, da je v muzejih in galerijah zabavno in se z veseljem vračajo. Še posebej pa so takšni dogodki pomembni za vzgojo novih občinstev."