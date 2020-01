Instalacija stoji pred nemškim parlamentom. Foto: AP

Stvaritev je v preteklem mesecu postavil berlinski umetniški kolektiv Zentrum für politische Schönheit (ZPS) oziroma Center za politično lepoto, ki je znan po svojih provokativnih akcijah.

Te dni pa je okoli 20 članov skupine Aktions Künstler Komitee (AKK) oziroma Odbor uprizoritvenih umetnikov poskušalo odstraniti steber, na katerem stoji žara. Po pisanju tiskovne agencije Associated Press (AP) so iz AKK sporočili, da imajo člane tako judovskega kot nejudovskega porekla.

Steber pred parlamentom ostaja stabilen

Tiskovni predstavnik berlinske policije Martin Halweg je za AP potrdil, da je član ZPS-a policiji podal kazensko ovadbo zaradi premoženjske škode. Policisti so nato na kraju dogodka identificirali štiri ljudi in jim naročili, naj zapustijo mesto, kar so po njegovih besedah tudi storili. Kot je še dodal Halweg, steber ostaja stabilen.

Mednarodni odbor Auschwitza je obsodil instalacijo že ob njeni postavitvi. Preživeli iz Auschwitza so bili "ob tej instalaciji osupli, ki je užalila njihova čustva in kali večni mir njihovih umorjenih sorodnikov", so sporočili iz odbora.

Žara po besedah Centra za politično lepoto vsebuje prst z več lokacij v bližini taborišč. Foto: AP

Iz ZPS-a so sporočili, da žara vsebuje prst s 23 lokacij v bližini nacističnih taborišč smrti in koncentracijskih taborišč v Nemčiji, na Poljskem in v Ukrajini, kamor so bili odvrženi posmrtni ostanki žrtev holokavsta, vključno z njihovim pepelom. Poudarili pa so, da niso odprli nobenega izmed grobov. "Iskali smo zgolj s prstjo prekrite posmrtne ostanke, ki so jih nacisti skrili v okolici nekdanjih taborišč smrti," so sporočili v preteklem mesecu.

Nemčija med nacistično preteklostjo in sodobnim vzponom skrajne desnice

Po precejšnjem vznemirjenju v javnosti je skupina izdala delno opravičilo zaradi razžalitve čustev preživelih holokavst in družin žrtev. Vendar ob tem zagovarjajo namen te svoje umetnine, ki po njihovih besedah poudarja potrebo po nenehnem preučevanju nacistične preteklosti Nemčije in obujanja skrajne desnice, ki smo mu priča danes.

Več judovskih skupin je sporočilo, da ne glede na to, ali žara vsebuje dejanske ostanke ali ne, gre za globoko nespoštovanje žrtev. Sicer pa so oblasti že v prejšnjem mesecu odredile odstranitev stebra, vendar je Center za politično lepoto vložil pritožbo, še poroča AP.