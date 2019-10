Tako se je Glosa pridružila ponedeljkovemu pozivu organizacij in posameznikov s področja kulture k uresničevanju zavez iz koalicijskega sporazuma.

Kulturniki so namreč v svojem javnem pismu vladi zapisali, da pogajanja o razrezu proračunov za leti 2020 in 2021 ter višina sredstev, ki jih bo prejelo ministrstvo za kulturo, potrjujejo, da politične stranke koalicije in predsednik vlade očitno ne nameravajo uresničiti zavez iz lastne koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij, samozaposlenih in drugih posameznikov v kulturi.

V ponedeljkovem pismu so zapisali, da je z rebalansom proračuna za leto 2019 kazalo, da lahko za leto 2020 pričakujejo realizacijo drugih koalicijskih zavez s področja kulture. Letošnjo jesen pa ugotavljajo, da so se razmere z odpravo varčevalnih ukrepov v celotnem javnem sektorju na področju kulture delno izboljšale le v javnih zavodih, kar pa je prej posledica zakonodajnih obveznosti kot premišljene, resne in celostne strategije ter vizije razvoja področja kulture.

"Sedem desetletij star napev že kar nagnusen"

"Nevladnim organizacijam se nismo pridružili zaradi neutemeljenosti poziva, marveč zaradi njegove običajnosti – ob vsakokratnih premalo ambicioznih kulturni(ški)h proračunih namreč tarnamo in opozarjamo ter ponavljamo že ponovljeno. Večina na izvršilno-zakonodajni ravni pa ostaja gluha ali vsaj naglušna," pa so zapisali danes pri Glosi.

Opomnili so še, da so njihovi člani v javnih in zasebnih dejavnostih "siti izdajalskih obljub o zategovanju pasov, da bo jutri boljše, ker je lukenj že zdavnaj zmanjkalo in je sedem desetletij star napev že kar nagnusen".

Pri sindikatu Glosa glede položaja samozaposlenih v kulturi v svojem odprtem pismu vztrajajo pri doslej že večkrat izpostavljenih načelih. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Vprašanje samozaposlenih

Med večkrat izpostavljenimi načeli glede položaja samozaposlenih v kulturi so zagotovitev ustreznega nadomestila prihodka samozaposlenim v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni in poškodbe od prvega dneva naprej, zagotovitev ustreznega počitka med delom ter zagotovitev ustreznega nadomestila prihodka v obdobjih brezposelnosti, brez izgube statusa.

"Takoj odpravimo diskriminacijo samozaposlenih v kulturi! Zradirajmo njihov neustavni položaj drugorazrednih državljanov brez delavskih pravic ter preziramo zgolj kozmetične korekture slik slovenske demokracije," še piše v odprtem pismu Glose.