Jedro spora je projekt Center Rog, ki ga na območju načrtuje MOL, a se rogovci ne strinjajo z njegovim konceptom. Tožbe občine proti osmim uporabnikom Roga so bile odgovor na spor zaradi motenja posesti po tistem, ko je občina junija 2016 sredi noči vstopila v Rog z bagrom in varnostniki. Ti so dobili tožbo zaradi motenja posesti, MOL pa lastninsko tožbo kot lastnica nepremičnin. Foto: BoBo

Na skupščini so se zbrali, potem ko je pred nedavnim postala pravnomočna še zadnja od osmih tožb, ki jih je ljubljanska občina vložila proti posameznim uporabnikom nekdanje Tovarne Rog. V vseh primerih je sodišče odločilo v prid občine in toženim posameznikom naložilo, naj zapustijo prostore Roga. Odvetnik rogovcev Zoran Korenčan je pred časom dejal, da toženi posamezniki Roga po njegovih informacijah ne uporabljajo več, a je v Rogu ostala večina, kakšnih 100 ali 200 uporabnikov. Po njegovih besedah jih občina ne bo mogla kar vreči ven, saj bi jih morala identificirati in zahtevati izpraznitev. "Verjetno pa v nedogled tako ne bo šlo, verjetno bodo morali skleniti neki dogovor," je dodal.

Kot so rogovci zapisali v sporočilu za javnost, je aktualna novost v zadevi, da je ljubljanski župan Zoran Janković, čeprav je vmes že dejal, da je čas za pogovore potekel, zdaj privolil v ponovno vzpostavitev dialoga z njimi. "V pisnem odgovoru, ki ga je MOL podal na vprašanja mestnih svetnikov Levice, je občina pozvala predstavnike Roga na mediiran pogovor. Zato bomo v naslednjem koraku organizirali srečanje, na katerem bi iskali mirno in produktivno rešitev konflikta."

Na občini jih žalosti, da so za uresničitev projekta Center Rog izgubili skoraj tri leta. Foto: BoBo

Na MOL-u so po zaključku sodnih postopkov proti osmim rogovcem zapisali, da jih žalosti, da so za uresničitev projekta Center Rog izgubili skoraj tri leta. "Žal nam je predvsem za okoliške prebivalce, ki so glasno izražali nezadovoljstvo z obstoječim stanjem na tem območju, tako glede varnosti, hrupa in komunalne neurejenosti," so navedli.

Po drugi strani jih na občini veseli, da so s tem "dani pogoji za nadaljevanje investicije v Center Rog, s čimer bo celotno degradirano območje nekdanje tovarne dobilo novo arhitekturno in programsko vsebino, izredno pomembno za razvoj mesta". Sodišče je po njihovem zapisu tudi določilo roke, skladno s katerimi se bodo izvajali nadaljnji koraki, o njih pa bo javnost pravočasno obveščena.

Janković, ki v sodnih odločitvah vidi predvsem sporočilo, da objekta v javni lasti nihče ne sme privzeti v svojo, zasebno last, je sicer pozneje potrdil, da je dopis s pobudo za srečanje dobil in da ga bodo na občini preučili.

Uporabniki Roga so v današnjem sporočilu po torkovi skupščini sicer opozorili tudi na Korenčanove besede, da pravnomočne lastniške sodbe nad osmimi osebami občini ne dajejo pooblastil, "da v prostore, kjer se nahaja še veliko število drugih uporabnikov in obiskovalcev, pošlje gradbince ali varnostnike ‒ v tem smislu situacija ni drugačna, kot je bila leta 2016, in vzpostavitev gradbišča ne more steči brez ustreznega dogovora z aktualnimi uporabniki". Dodali so, da bi v primeru nenapovedanega in nedogovorjenega posega, ki ogroža varnost in delovanje uporabnikov Roga, ti spet uveljavljali posestniško pravico, v prostorih pa bodo po njihovih besedah vztrajali do jasnega in transparentega dogovora z občino.

"Ker si tako Rogovci kot MOL želimo razvojno usmerjenih rešitev, verjamemo, da bodo javne razprave produktivne in da bodo pripeljale do izida, ki bo v interesu kar čim več prebivalcem in prebivalkam Ljubljane. Zato želimo, da bi se v delovanje in morebitno obnovo lahko vključilo čim večje število kolektivov in da bo proces odprt za zainteresirano javnost," so še zapisali v sporočilu.

Rogovci predlagajo javno tribuno o prihodnjem razvoju Roga

Avtonomna Tovarna Rog je prejšnji teden objavila tudi poziv k mirnemu dialogu, v katerem so rogovci predlagali javno tribuno o prihodnjem razvoju Roga. Poziv je doslej podpisalo že 1.000 posameznikov in organizacij, med njimi številni strokovnjaki iz tega področja. Kraj in datum tribune bodo uporabniki Roga sporočili pozneje.