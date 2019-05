Omnibus koreografij v režiji Minke Veselič Kološa in Nine Meško je na slavnostnem odprtju spremljala živa glasba, ob zvokih saksofona Vaska Atanasovskega je vzvalovalo zrelo žito, udarci stroja so oživeli s tolkali Damirja Mazreka in gibom Dalande Diallo (na posnetku), ples štorkelj pa je pospremil predirni glas Urške Gajšt v prekmurski ljudski pesmi Gizdava. Foto: JSKD/Matej Maček

Na šestem Tednu ljubiteljske kulture (TLK) se bo predvsem plesalo, saj je namreč tokrat ples v ospredju umetniških zvrsti več kot tisoč kulturnih dogodkov, ki jih pripravljajo po vsej državi.



Na včerajšnjem slavnostnem odprtju je skozi plesno zgodbo je vodil sprehajalec ptic Filip Štepic, junak istoimenske pesniške zbirke mladega prekmurskega pesnika Denisa Škofiča, plesalci Plesne izbe Maribor, Centra plesa Maribor in KUD Baobab pa so z gibom pričarali neskončna žitna polja, valovanje brez v vetru, drdranje šivalnih strojev, ki bili vsled razvite tekstilne industrije desetletja simbol Prekmurja, in ženitveni ples štorkelj, ki se že od nekdaj vsako leto vračajo v prekmurske ravnice, vedno v ista gnezda. Foto: Založba Beletrina

6. Teden ljubiteljske kulture Natančen program si lahko pogledate tukaj.

Po besedah vodje projekta Urške Bittner Pipan je vloga tega vseslovenskega projekta promocija ljubiteljske kulture, še zlasti ustvarjalnosti v sodobni družbi, hkrati pa ima izrazito povezovalno vlogo.

Poklon stoletnici priključitve Prekmurja

Nacionalno odprtje potuje po regijah in je vsako leto v drugem mestu in tako je letos ta čast pripadla Murski Soboti, s čimer se je TLK pridružil praznovanju 100. obletnice priključitve Prekmurja matični domovini.

Kot včerajšnjo začetno slovesnost so izvedli plesni minibus z živo glasbo, ki si je naslov Sprehajalec ptic sposodil pri mladem prekmurskem pesniku Denisu Škofiču. Mladi plesalci so pred tem uprizorili plesno intervencijo po mestnih ulicah in v gibanju vabili mimoidoče v gledališče Park. Slavnostni govornik je bil predsednik Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj tedna.

Murski Soboti je ta čast pripadla zaradi omenjene obletnice in zaradi posebne vloge, ki si jo je v mestu pridobil sodobni ples s festivalom sodobnega plesa Front@, čigar umetniški vodja je plesalec in koreograf Matjaž Farič. Kot letošnji ambasador TLK-ja je povedal, da je umetniški ples, zlasti sodobni, precej odrinjen na rob, ker ples govori univerzalni jezik in zahteva odprtost duha, kakršnega izraža tudi Front@.

Plesalec in koreograf Matjaž Farič je ambasador letošnjega Tedna ljubiteljska kulture. Foto: JSKD/Matej Maček

Dotični plesni festival po Faričevih besedah prinaša v slovenski prostor upor proti ustaljenim, konservativnim kulturnim politikam in vodenjem programov, ki vzdržujejo stereotip, da so za ljudi, ki živijo na obrobju, bolj primerne manj zahtevne umetniške produkcije kot za ljudi v prestolnici.

Borut Pahor je častni pokrovitelj tedna in je bil tudi včerajšnji slavnostni govornik. Foto: JSKD/Matej Maček

Kot je povedal Aljoša Obal z območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Murska Sobota, bodo tudi v prihodnjih dneh bodo v Pomurju in Porabju številni dogodki.

Za promocijo plesa

V okviru TLK-ja se bodo po vsej Sloveniji zvrstile tudi številne promocijske akcije, kot so odprti plesni studii, namenjeni predstavitvi plesne umetnosti, odprti ateljeji, katerih namen je javni interes na področju likovne umetnosti in pomoč ustvarjalcem pri promociji, ter odprta galerija - razstava fotografij Sledi plesa, kjer bo na ogled 22 fotografij na temo sodobnega plesa.

Ljubiteljska kultura v številkah Organizatorja TLK-ja sta JSKD in Zveza kulturnih društev Slovenije, ki združuje več kot pet tisoč kulturnih društev. Kot je povedala njena predsednica Mija Aleš, je v Sloveniji v povprečju eno kulturno društvo na 790 prebivalcev, če bi prišteli še otroška, pa na manj kot 400 prebivalcev. Več kot 100 tisoč ustvarjalcev letno privabi štiri milijone obiskovalcev, ki se udeležijo okoli 25 tisoč kulturnih dogodkov. Partnerja TLK-ja pa sta SAZAS in IPF, ki za vse dogodke in nastopajoče urejata obveznosti iz naslova avtorskih pravic.

Organizatorji na plesnem področju izpostavljajo še motivacijsko predavanje Gib naredi človeka, ki ga bo v ponedeljek, 20. maja, izvedla Sanja Tropp Frühvald, performerka, koreografinja, režiserka, producentka in plesna pedagoginja, ki se posveča predvsem umetniškim inovacijam na področju plesa za mlado občinstvo, razvoju občinstva in medgeneracijskemu delu.

Kot del TKL-ja se je že včeraj začel 9. tridnevni medgeneracijski festival Velenje, namenjen aktivnemu druženju različnih generacij v bogati izbiri kulturnih, družabnih in izobraževalnih dejavnostih tokrat pod naslovom Pozdravljen, bonton!

Goriško od danes v znamenju Vizij

Danes se v Novi Gorici začne festival Vizije, največji in najbolj raznolik festival mladinske kulture v Sloveniji, ki združuje vsa umetniška področja mladinskega ustvarjanja. Festival, na katerem sodelujejo gledališki, lutkovni, glasbeni, literarni in likovni ustvarjalci, se bo sklenil v nedeljo, 19. maja.

Bogata bera dogajanja po vsej državi

Organizatorji izpostavljajo še 41. državno srečanje sosed tvojega brega - srečanje pesnikov in pisateljev drugih narodov in narodnosti, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, ki bo 25. maja. Nato še tridnevno kiparsko delavnico, ki bo v Šoštanju potekala med 24. in 26. majem, na kateri se bodo udeleženci posvečali različnim interpretacijam obdelovanja lesa. V istem terminu v Krškem organizirajo 9. tekmovanje mladinskih godb in 39. tekmovanje slovenskih godb na 2. in koncertni težavnostni stopnji.

Začenja se Teden ljubiteljske kulture