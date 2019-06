Foto: Živa dvorišča

Multisenzorični sprehod udeležence zavezanih oči popelje po mestu. Foto: Živa dvorišča

Dvorišča – prireditev poteka v organizaciji Društva Hiša! – bodo danes opoldne oživela z razstavo Likovne šole ARTdidakta na sedežu šole na Slovenski ulici. Likovna šola, ki jo vodi Jasmina Granduč, deluje v Mariboru že deset let, na razstavi pa bo predstavila nekatere do zdaj ustvarjene umetnine.

"Vreji čaga"

Sledila bo Štajerska čaga v Vetrinjskem dvoru s praznovanjem prvega rojstnega dne priljubljenega spletnega fenomena Štajerski argo. Na dvorišče Pokrajinskega arhiva Maribor pa lahko ljudje prinesejo svoje fotografske albume in z drugimi podelijo svoje zgodbe o mestu.

V soboto so na programu med drugim delavnica oblikovanja stekla, dražba v obliki plesne predstave in filmska projekcija v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, v nedeljo pa bodo na dvorišču Slovenske ulice odmevali zvoki šansonov.

Vmes bodo potekali sprehodi po mestu. Društvo Hiša!, ki se je te dni po izgubi občinskih prostorov na Gosposki ulici preselilo v nove prostore na Ulici Maksa Držečnika, namreč izvaja tudi program Rajzefiber, namenjen odkrivanju turistično zanimivih točk mesta. Tokrat bodo popeljali obiskovalce po "pajzlih" mesta ali pa jim ponudili občutenje mesta z različnimi čutili.

Glavni namen Živih dvorišč je povezovanje in spodbujanje sodelovanj akterjev z vseh področij mladinskega in kulturniškega delovanja s stanovalci mestnega jedra, da bi tako kulturno in socialno poživili mesto in bogatili njegovo ponudbo za domačine in obiskovalce.

Kaj prinaša letošnji Lent?

Njihovi dogodki so že nekaj let sestavni del Festivala Lent, letos pa delujejo kot preddogodek festivalskega dogajanja, ki se začne v četrtek z nastopom zasedbe iz BiH-a Dubioza kolektiv na Trgu Leona Štuklja. V preteklosti so bila tesno povezana z uličnim gledališčem Ana Desetnica, ki pa ga na letošnjem festivalu izjemoma ne bo.

Bo pa za festival po besedah župana Saše Arsenoviča znova postavljen oder na Dravi, saj se postopki legalizacije končujejo. "Občina mora plačati kazen 8.000 evrov za lansko uzurpacijo prostora brez dovoljenja. Ko plačamo ta račun, dobimo dovoljenje za letos," je povedal.

Oder na Dravi torej bo, ne bo pa tako velik kot lani, zato bo osrednje prizorišče festivala Trg Leona Štuklja. Tam bodo med 20. in 29. junijem med drugim nastopili še Parni valjak, Umek, Magnifico, Gibonni in folklorne skupine v okviru sklopa Folkart.