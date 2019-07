Za nadomestnega člana je vlada DZ v imenovanje predlagala Aleša Novaka. Upravni odbor sklada je v dosedanji sestavi deloval pod Möderndorferjevim vodstvom od leta 2016.

Möderndorfer je bil kot predsednik UO Prešernovega sklada znan po kritičnih nagovorih na proslavah ob podelitvi Prešernovih nagrad. Foto: BoBo

Tretje predčasno slovo v treh letih

Odbor v sestavi Edi Berk, Andrej Blatnik, Srečo Dragan, Breda Kolar Sluga, Mojca Kranjc, Simon Krečič, Vinko Möderndorfer, Ira Ratej, Tomaž Rode, Hugo Šekoranja, Miran Štuhec, Uršula Teržan, Matej Venier, Zdenko Vrdlovec, Milena Zupančič, je DZ imenoval 12. julija 2016 za dobo štirih let. S sklepom o razrešitvi in imenovanju članov je DZ lani razrešil dolžnosti Mojco Kranjc in Mileno Zupančič ter imenoval za člana Branka Šturbeja in Dušanko Zabukovec, piše v sporočilu vlade.

Na novo predlagani član Aleš Novak (1973) je od lani umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje. Foto: Festival Borštnikovo srečanje/Damjan Švarc

Govori, ki smo jih nestrpno pričakovali

Möderndorfer, ki je bil za predsednika UO Prešernovega sklada izvoljen na konstitutivni seji, 28. septembra 2016, je znan po kritičnih nagovorih na proslavah ob podelitvi Prešernovih nagrad. Na letošnji se je denimo vprašal, ali je slovenska družba odslikava Butal. Spomnil je na 20 let Butalcev Frana Milčinskega in menil, da so ga Slovenci namenoma "potisnili malo vstran", ker se v njegovih Butalah preveč prepoznavajo, da bi avtorja lahko slavili.

Med drugim se je v letošnjem govoru dotaknil tudi aktualnih političnih razmer. Opozoril je, da predsednik vlade Marjan Šarec prihaja iz polja kulture, tako je veljalo tudi za zdaj že nekdanjega ministra za kulturo, kar se je Möderndorferju zdelo obetavno. A se je zgodilo tako, da so "počistili čistilca" ne pa Avgijevega hleva, ki je ostal neočiščen.

Na novo predlagani član Aleš Novak (1973) je od lani umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje. Diplomiral je leta 1996 na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Po letu 2003 je delal za RTV Slovenija, predvsem kot režiser in urednik kulturne redakcije. Leta 2007 je prevzel mesto direktorja javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, bil je tudi vodja Urada za kulturo Mestne občine Maribor. Med letoma 2011 in 2017 je bil predsednik strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje, od leta 2013 pa je bil direktor Javne agencije za knjigo RS.