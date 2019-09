Vlada potrdila predlog t. i. zakona o kulturnem evru. Foto: BoBo

Minister za kulturo Zoran Poznič je izrazil zadovoljstvo, da se bo z novimi vlaganji zagotovil enakomeren razvoj na področju kulture. Ob tem je poudaril, da je "kulturno polje popolnoma podhranjeno, to pa je način, da po več letih pridobimo dodatna sredstva za kulturo". Minister je še spomnil, da gre tudi za politično zavezo iz aktualnega koalicijskega sporazuma, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Na področju kulture se že od leta 2009 zmanjšujejo investicijska in razvojna vlaganja. Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva iz predlaganega zakona, popularno imenovanega zakon o kulturnem evru, namenjena za določene nujne programe.

Minister za kulturo Zoran Poznič je zadovoljen. Foto: Ministrstvo za kulturo

Ti programi so sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, sofinanciranje nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, podpora rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

"Ne smemo pozabiti, da zaradi vlaganja v kulturo in ohranjanja dediščine cvetijo tudi druga področja, npr. kulturni turizem, ki je najhitreje rastoči sektor turistične industrije v Evropi. Svetovni indeks turistične konkurenčnosti držav (2007–2011) kaže, da je Slovenija od 139 držav po turistični konkurenčnosti na 33. mestu, po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po okoljski ohranjenosti na 23. mestu, po valorizaciji kulturnih virov v turizmu pa šele na 58. mestu," so še zapisali na ministrstvu, kjer bodo o zakonskem predlogu spregovorili v petek na opoldanski novinarski konferenci.