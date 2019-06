Pročelje dražbene hiše Sotheby's, ki je bila ustanovljena leta 1744. Foto: EPA

Francoski podjetnik, zbiralec umetnin in ustanovitelj podjetja Telecom Company Altice se je za nakup dražbene hiše odločil v času, ko se vse očitneje kažejo znaki vnovičnega prebujanja trga umetnin. Za nakup Sotheby'sa je odštel 3,7 milijarde oziroma 3,3 milijarde evrov, piše Forbes.

Tudi konkurenčna dražbena hiša v francoskih rokah

Zanimivo je, da je dražbena hiša Christie's, ki je tekmec Sotheby'sa, v lasti družine Pinault, kar pomeni, da ima prav tako francoske lastnike.

V času, ko je svet zajela gospodarska kriza, se je ta seveda prav tako poznala na trgu umetnin in takrat se je tudi Sotheby's soočil z velikimi stroški ter napadi vlagateljev iz skladov hedge Dana Loeba in Mica McGuireja.

Trg umetnin se je znova zdramil novembra 2017, ko so v New Yorku prodali platno Salvator Mundi, dolgo izgubljeno umetnino Leonarda da Vincija. Slika je takrat prešla v roke novega lastnika za rekordnih 450,3 milijona dolarjev (400,3 milijona evrov), vendar je šla pod kladivo Christie'sa.

Rekordna Modigliani in Monet

Njegov tekmec Sotheby's pa je uspel nato prodati najdražjo sliko leta 2018. Gre za platno Amedea Modiglianija Nu couche (sur le cote gauche) oziroma Ležeči akt (na levem boku), ki so ga prodali za 157,2 milijona dolarjev (139,7 milijona evrov). Slika je tako dosegla najvišjo ceno v zgodovini hiše Sotheby's in postala četrta najdražja umetnina, prodana na dražbi.

Maja letos pa je pod dražbeno kladivo uspešno šlo tudi olje na platnu iz serije senenih kopic Clauda Moneta, ki so ga prodali za 110,7 milijona dolarjev (približno 98,9 milijona evrov), s čimer je postalo prva impresionistična slika, ki je presegla ceno sto milijonov dolarjev.

Iz Maroka v Francijo

Leta 1963 v Maroku rojeni Patrick Drahi se je v Francijo preselil pri 15 letih, na karierno pot se je podal pri Philipsu, nato pa se je pridružil podružnici ameriške kabelske družbe Liberty Global.

Drahi je postal vodilni podjetnik s področja telekomunikacij v zadnjih šestih letih z nakupom drugega največjega francoskega mobilnega operaterja SFR in deležev v ameriških kabelskih podjetjih. V njegovi lasti pa je tudi portugalski Telekom, še poroča Forbes.