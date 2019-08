Brad Pitt na beneški premieri Ad Astre uslužno pozira za selfije ob rdeči preprogi. Foto: EPA

55-letni igralec bo občinstva na rob našega osončja popeljal v vlogi astronavta Roya McBrida, ki skuša najti svojega očeta (Tommy Lee Jones), pionirja med astronavti, ki je deset let prej izginil med misijo na Neptun. Zgodba je postavljena v bližnjo prihodnost, v kateri je človeštvo že ustanovilo postojanke za življenje na Luni in na Marsu. McBridovo potovanje ima seveda tudi metaforično dimenzijo potovanja "vase".

"Nikoli še nisem sodeloval pri tako zahtevnem filmu," je na tiskovni konferenci pred četrtkovo svetovno premiero na beneškem filmskem festivalu povedal Pitt, ki je bil obenem tudi eden od producentov. "Zgodba je tako pretanjena, da bi vsak prenagljen kader ali glasbena podlaga lahko učinkovala pretežko, preočitno. Ohranjanje ravnotežja je bilo nenehen napor - zgodbo je bilo treba razvijati na skrajno subtilen in previden način".

Na vprašanje o tem, ali sta z Georgeom Clooneyem izmenjala kake anekdote o "vesolju" (Clooney je nastopil v Gravitaciji), je Pitt priznal, da "sta se strinjala, kako neudobno je snemanje takih filmov". Foto: EPA

Liv Tyler na rdeči preprogi. Foto: Reuters

Pitt je film, ki ga bomo pri nas gledali pod naslovom Ad Astra: Pot do zvezd, opisal še kot "zelo intimno ... potovanje duše", ki odpira tudi razmislek o obstoju Nezemljanov. "Rad bi verjel, da življenje nekje obstaja. V kakšnih razsežnostih, ali so bolj razviti od nas ali manj - kdo ve? Ne vem, ali bomo to odkrili še v času mojega življenja. Me pa ne skrbi preveč."

Med svojo odisejo McBride opisuje dogajanje - čaka ga tako soočenje s sovražniki kot tudi negostoljubno okolje in breme osamljenosti - in razmišlja o svojem odnosu z očetom. "Poskušali smo povedati čisto majhno zgodbo na ogromnem ozadju ... Drobceno tako postane univerzalno," je pristavil režiser James Gray.

Ad Astra in Bilo je nekoč v Hollywoodu: Bradovo leto za oskarja?

Na spored slovenskih kinematografov Ad Astra: Pot do zvezd prihaja 19. septembra, trenutno pa je eden od 21 filmov, ki se na beneškem festivalu potegujejo za glavno nagrado, beneškega leva. Film, v katerem imajo večje vloge še Liv Tyler, Ruth Negga in Donald Sutherland, je bil eden od najtežje pričakovanih na festivalu. (Novinarje na tiskovni konferenci je seveda zanimalo, ali Pitt upa na svojega prvega oskarja v igralski kategoriji, a se ni dal: "Ej, rad bi samo spravil ta film med ljudi ... Zahteven film je, subtilen. Operira na različnih ravneh; ogromno lahko pove o tem, kdo smo, o duši, če verjamete v ta koncept, o našem poslanstvu, o tem, zakaj vztrajamo. Res sem radoveden, kako bo sprejet."

Del igralske zasedbe - Liv Tyler, Brad Pitt in Ruth Negga - z režiserjem Jamesom Greyem. Foto: EPA

Benetke imajo očitno neko posebno afiniteto do velikopoteznih vesoljskih sag - v preteklosti je festival gostil že (pozneje z oskarjem nagrajeno) Gravitacijo, pa tudi Prvega človeka, ki tematizira prvi človekov pristanek na Luni.



Prve reakcije: mešane

Prvi recenzenti, ki so film že videli, so hvalili predvsem dih jemajočo fotografijo; malo manj sta jih navdušila sam zaplet in prijem nasnetega pripovedovanja. "Čeprav se proti koncu tempo upočasni, gre za fantastično dobro uprizorjeno dogodivščino," poroča revija Empire, njenemu kritiku se zdi film "čudovit". "Ad Astra je eksistencialen, a tudi intimen film - pretanjen razmislek o praznini, ki jo za seboj pusti odsoten starš, pa tudi o neskončni praznini dejanskega vesolja."

Screen Daily izpostavi nastop Brada Pitta, češ da je "poln melanholije" in "povezovalna sila cele zgodbe".