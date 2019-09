Poseben poklon festival letos pripravlja za režiserko in scenaristko Alenko Auersperger, ki je veliko prispevala k razvoju slovenskega dokumentarnega filma.

"Poletje se počasi izteka in ponovno je pred nami bogata slovenska in tuja dokumentarna žetev, trenutek, ko bomo že osmič zapored prižgali projektor in gledajoč na platno uživali v dokumentarnih zapisih časa in prostora," so sporočili iz društva za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga Mitra.

Režiserki filma Bend vs Brend sta s kamero šest mesecev spremljali Mašo Pavoković in Evo Kristino Filipčič, menedžerki skupin Koala Voice in persons from porlock. Foto: Dokudoc

Festivalske projekcije začenjajo ob 18.00 v Sodnem stolpu s filmom Vprašanje identitete režiserke Sabrine Morena. Slavnostno odprtje Dokudoca sledi ob 20.00, ko bo po glasbenem uvodu na ogled film Bend vs Brend režiserk Hanne Szentpeteri in Simone Jerala.

Med dokumentarci, ki jih predvaja letošnji Dokudoc, sta denimo glasbena filma Kameleoni - Beatlesi nekdanje Jugoslavije in Tabu - zgodba za jutri, portret velikega literata Cankar, zgodba iraškega begunca Ali, razglednica iz doma za starejše občane Alzheimer Cafe in poklon izumitelju Petru Florjančiču Stoletje sanj. Celoten festivalski program lahko najdete tukaj.

V sekciji DOKU retro se bodo letos poklonili režiserki in scenaristki Alenki Auersperger, ki ji bodo za izjemen prispevek k razvoju slovenskega dokumentarnega filma podelili plaketo. Njena izbrana dela bodo na festivalu predvajali v nedeljo.

Alenka Auersperger je avtorica več kot 50 dokumentarnih filmov in reportaž. Blizu so ji pripovedi starih ljudi, na primer Jožefa Čudna ali princese Rechbach. Od prvih filmskih začetkov dopisnice TV Ljubljana iz Sarajeva, prek številnih filmskih dokumentarcev s socialno vsebino se je po dveletnem bivanju na Kitajskem in dveletnem na Madžarskem osredotočila predvsem na narodnostna vprašanja, tako v filmih kot pri pisanju. Nekatera njena zadnja dela na Televiziji Slovenija so povezana s poskusi oživljanja nemške manjšine.

Alenka Auersperger, ki je po izobrazbi komparativistka in avtorica treh knjižnih monografij, je obenem ustvarila več kot petdeset dokumentarnih filmov in reportaž. Foto: Dokudoc

Stalnica programa Dokudoc ostajajo pogovori z režiserji in ustvarjalci, žirija v sestavi Mako Sajko, Damjan Kozole, Siniša Gačić in Petra Seliškar pa bo tudi letos enemu slovenskemu dokumentarnemu filmu podelila naziv doku izbrani 2019.

Festival zajema še dve delavnici, eno na temo avtorstva v dokumentarnem filmu, ki jo bo vodil režiser Dimitar Anakiev, in druga na temo pisanja filmske kritike z Arminom Fatićem.

Vse festivalske projekcije so na ogled brezplačno. "Z ljubeznijo do dokumentarnega žanra smo pripravili izjemen program. Ogledali si bomo številne izjemne dokumentarne filme, ki samo še močneje nakazujejo odličnost tega prepogosto spregledanega žanra," so še sporočili iz društva Mitra.