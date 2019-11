Temu so posvetili mednarodni simpozij filmske teorije, ki se bo začel v torek, in spremljajočo retrospektivo, ki jo bodo odprli nocoj ob 19.00 s filmoma Stari most Vlada Škafarja in Film z mobitelom Nedžada Begovića.

Vlado Škafar – ob njem pa še Matjaž Ivanišin, Nebojša Sljepčević, Jelena Maksimović in Mihajlo Jevtić – bo sodeloval na okrogli mizi Kalejdoskop zrcaljenja identitet v dokumentarcih z območja "jugosfere". Foto: BoBo

Simpozij in retrospektiva letošnje Jesenske filmske šole se osredotočata na prostor, za katerega se ob poskusih novih povezovanj na različnih področjih bivanja in ustvarjanja vse bolj uveljavlja termin jugosfera.

Poleg črnega vala je jugoslovanski film premogel tudi druge zaklade

"Dokumentarni film v nekdanji Jugoslaviji zagotovo sodi med najbolje varovane, a nadvse pomembne 'skrivnosti' zgodovine filma. Jugoslovanska kinematografija se je namreč na svetovni zemljevid suvereno vpisala predvsem zaradi slovitega 'črnega vala', ki je združeval avtorske poetike kritičnega prevrednotenja pojmovanja vizije 'socializma s človeškim obrazom' v dispozitivu igranega filma. Vzporedno z insceniranimi pripovedmi pa so se z enako, če ne celo večjo intenzivnostjo odvijala polemična preučevanja socialistične realnosti z dokumentarnimi filmskimi sredstvi," so zapisali v kinoteki.

Dokumentaristi so delovali v vseh republiških centrih, med temami, ki so se jim posvečali v vseh republiških produkcijskih hišah od Skopja do Ljubljane, pa je eno najpomembnejših predstavljalo vprašanje identitete.

Doktorica filmskih študij Magdalena Tutka-Gwozdz je v monografiji Razbito ogledalo kot trenutek preloma v identitetni strukturi poudarila konec federacije. Na tridnevnem simpoziju bo spregovorila o identiteti v postjugoslovanskem dokumentarnem filmu. Poleg nje so kot predavatelji napovedani filmski teoretik Andrej Šprah, podpredsednica Hrvaškega društva filmskih kritikov Višnja Vukašinović, pisatelj in teoretik Andrej Tomažin, predsednica črnogorske sekcije Mednarodnega združenja filmskih kritikov (Fipresci) Maja Bogojević ter filmska kuratorka iz Skopja Kumjana Novakova.

Vstop na predavanja Jesenske filmske šole bo brezplačen. Foto: Slovenska kinoteka

Simpozij bo v četrtek sklenila razprava, na kateri bodo domači in tuji avtorji – Jelena Maksimović, Mihajlo Jevtić, Nebojša Sljepčević, Matjaž Ivanišin in Škafar – razmišljali o tem, kakšni so temeljni elementi novih pristopov, metod, tematik in problematik, s katerimi se ukvarjajo dokumentaristi od leta 1991 dalje.

Spremljajoča retrospektiva bo prikazala izbrane filme in ustvarjalce. Nabor obsega vrsto dokumentarnih slogov, pristopov, teženj, praks oziroma (pod)zvrsti ter kaže na heterogenost dokumentaristične filmske produkcije, so še zapisali v kinoteki.